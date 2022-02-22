Homem é detido no ES porque teria vídeo da enteada no banho em celular

Delegacia Regional de São Mateus, onde o caso é investigado Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

Segundo informações da PM, a mulher afirmou que aguardava o parceiro dentro de um carro, quando pegou o celular dele e, então, viu as imagens. Ela disse que o questionou e o homem tentou retirar o smartphone da mão dela. Ela correu, e o indivíduo depois fugiu.

Durante as buscas, os militares receberam a informação de que o suspeito teria retornado para casa e que vizinhos estavam contendo o homem.

A equipe foi ao local e ele acabou detido. Primeiramente, o homem foi levado para o hospital, porque estava com uma lesão aparente no braço. Após atendimento médico, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus.

Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado neste primeiro momento. No entanto, o celular foi apreendido e será periciado. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de São Mateus, que vai apurar o fato.