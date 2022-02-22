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Menina de 13 anos

Homem é detido no ES porque teria vídeo da enteada no banho em celular

O indivíduo foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus, prestou depoimento e depois foi liberado. O aparelho foi apreendido e será periciado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:00

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 fev 2022 às 13:00
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Delegacia Regional de São Mateus, onde o caso é investigado Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (21) no bairro Areal, em Conceição da Barra, no Norte do Estado, porque teria um vídeo da enteada, uma adolescente de 13 anos, gravado no celular. A companheira do indivíduo, mãe da adolescente, contou à Polícia Militar que encontrou imagens da filha tomando banho no aparelho.
Segundo informações da PM, a mulher afirmou que aguardava o parceiro dentro de um carro, quando pegou o celular dele e, então, viu as imagens. Ela disse que o questionou e o homem tentou retirar o smartphone da mão dela. Ela correu, e o indivíduo depois fugiu.
Durante as buscas, os militares receberam a informação de que o suspeito teria retornado para casa e que vizinhos estavam contendo o homem.
A equipe foi ao local e ele acabou detido. Primeiramente, o homem foi levado para o hospital, porque estava com uma lesão aparente no braço. Após atendimento médico, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus.
Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado neste primeiro momento. No entanto, o celular foi apreendido e será periciado. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de São Mateus, que vai apurar o fato.

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