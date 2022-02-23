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PM fica em estado grave após acidente com ônibus no ES

Segundo informações da corporação, o policial de 23 anos segue internado na UTI de um hospital particular no município de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 11:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 fev 2022 às 11:08
Policial militar fica em estado grave após acidente com ônibus em Cachoeiro
Policial militar fica em estado grave após acidente com ônibus em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
Um policial militar de 23 anos, que pilotava uma moto, se envolveu em um acidente com um ônibus na noite desta terça-feira (22) no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da corporação, ele segue internado, em estado grave, na UTI de um hospital particular no município.
A batida aconteceu por volta das 19h30. Segundo informações da Polícia Militar, o ônibus seguia do bairro Aeroporto sentido ao Centro e a motocicleta, uma Honda XRE 300, seguia no sentido contrário. O coletivo iniciou a conversão à esquerda, para entrar na rua que dá acesso à garagem da empresa Consórcio Novotrans. Neste momento, a motocicleta passou e houve a batida.
O motorista do ônibus permaneceu no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele também passou por teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
O Consórcio Novotrans, responsável pelos coletivos que fazem o transporte público na cidade, disse que abriu um processo de sindicância para investigar o caso. Informou ainda que não foi concluído e a equipe está dando toda a atenção devida.

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