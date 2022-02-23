PM fica em estado grave após acidente com ônibus no ES

O motorista do ônibus permaneceu no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele também passou por teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

O Consórcio Novotrans, responsável pelos coletivos que fazem o transporte público na cidade, disse que abriu um processo de sindicância para investigar o caso. Informou ainda que não foi concluído e a equipe está dando toda a atenção devida.