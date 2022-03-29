Jovem é detido com drogas após perseguição policial no Centro de Vitória

A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, com base em informações apuradas com a Polícia Militar, que o jovem de 24 anos, detido na noite desta terça-feira (29), seria suspeito de dar tiros em um bar no Centro de Vitória no dia 6 de março deste ano. No entanto, na Delegacia Regional de Vitória, a PM corrigiu a informação que havia passado e disse que ele não tem envolvimento com o crime. O título e o texto foram alterados.