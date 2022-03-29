Jovem é detido com drogas após perseguição policial no Centro de Vitória

Correção
29/03/2022 - 10:06
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, com base em informações apuradas com a Polícia Militar, que o jovem de 24 anos, detido na noite desta terça-feira (29), seria suspeito de dar tiros em um bar no Centro de Vitória no dia 6 de março deste ano. No entanto, na Delegacia Regional de Vitória, a PM corrigiu a informação que havia passado e disse que ele não tem envolvimento com o crime. O título e o texto foram alterados.
Um jovem foi detido na noite nesta terça-feira (29) após uma perseguição policial no Centro de Vitória. Ele estava em alta velocidade, trafegando inclusive pela contramão da Avenida Jerônimo Monteiro. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, suspeito tem 24 anos e não teve o nome divulgado pela polícia. Com ele, a Polícia Militar apreendeu maconha e crack, além de um radiocomunicador.
O suspeito desobedeceu uma ordem de parada da Polícia Militar na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, e passou por várias ruas em alta velocidade. Ele teria entrado na Avenida Jerônimo Monteiro na contramão e foi detido após ficar preso no trânsito, na mesma via. A perseguição durou dez minutos.
O detido foi levado pela PM para a Delegacia Regional de Vitória. O carro que ele conduzia, um Volkswagen Gol de cor cinza, foi guinchado.
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado para a reportagem da TV Gazeta que o jovem seria suspeito de participação na tentativa de homicídio que aconteceu no dia 6 de março, na Rua Sete, no Centro. O bar, que estava transmitindo uma partida de futebol entre Flamengo e Vasco, estava cheio quando os disparos começaram. Dois homens teriam chegado no local e atirado cinco vezes, atingindo um rapaz na perna. Após chegar à delegacia e conferir os documentos, a PM voltou atrás e informou que ele não tem relação com o crime.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.