Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
18 anos de abusos

Pelo WhatsApp, filha denuncia estupro e pai é preso em Nova Venécia

Jovem de 28 anos denunciou que sofria abusos desde que tinha 10 anos. Ela vivia com o pai e o irmão após histórico de abandono na infância pela mãe e pela avó

Publicado em 29 de Março de 2022 às 20:04

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 mar 2022 às 20:04
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Crime é investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Uma jovem de 28 anos mandou mensagem para o WhatsApp da Delegacia Regional de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, , nesta terça-feira (29), denunciando que era estuprada pelo pai desde os 10 anos. Ao pedir socorro, a jovem disse ainda queo agricultor de 46 anos a ameaçava de morte para que ela não revelasse os abusos. Segundo a Polícia Civil,  uma equipe foi até a casa da família e prendeu o suspeito, que confessou o crime.
A Polícia Civil informou que a vítima morava com o pai e o irmão, um adolescente de 15 anos, na zona rural de Nova Venécia. O canal de denúncia que a jovem utilizou para relatar o crime foi criado recentemente, segundo o delegado Douglas Sperandio.
"Criamos o WhatsApp institucional com o objetivo de facilitar o contato com outras instituições, enviar intimações e atividades do tipo. Nesta terça-feira (29), quando um dos policiais foi verificar o aplicativo, notou que havia mensagens de um número desconhecido, pedindo socorro. Imediatamente, acionamos a equipe e fomos até o local"
Douglas Sperandio - Titular da Delegacia Regional de Nova Venécia
Em depoimento à polícia, ela contou que o pai nunca realizou o registro civil dela, a impedia de estudar e de ter amigos, mantendo-a isolada. “A violência começou quando ela tinha 10 anos, e ela era ameaçada de morte, caso contasse a alguém sobre os abusos. Como eles sempre moraram em lugares muito ermos, ela nunca conseguiu falar com um vizinho que fosse e tinha medo de procurar ajuda e ser realmente morta pelo pai. No trajeto até a delegacia, a moça só chorava e agradecia, afirmando que foi salva pela Polícia”, contou o delegado
A jovem contou que o último estupro tinha ocorrido na noite anterior e entregou uma peça de roupa com resquícios de material biológico. A roupa foi apreendida e encaminhada para a perícia.
Já vítima foi encaminhada para acompanhamento psicossocial no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município. A Polícia Civil informou que acionou o Conselho Tutelar, para encaminhamento do adolescente de 15 anos, irmão da jovem.
O agricultor de 46 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro e dano emocional à mulher, na modalidade continuada, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, e depois será levado para o presídio de Xuri, em Vila Velha, onde permanece à disposição da Justiça.

HISTÓRICO DE ABANDONO

Para a Polícia Civil, a jovem relatou que foi deixada pela mãe com a avó logo quando nasceu. A avó a menina a abandonou com uma moradora de rua, que depois de um tempo a entregou para uma tia-avó. Depois disso, ela foi morar com o pai e a madrasta. A mulher saiu de casa depois que descobriu os abusos, mas não denunciou os crimes.
Pelo WhatsApp, filha denuncia estupro e pai é preso em Nova Venécia

Veja Também

Polícia caça dono de arma usada em ameaça de massacre a escola de Linhares

Vizinho salva mulher que era agredida pelo ex-namorado em Vila Velha

Quarto suspeito de participar de chacina em Vila Valério é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Estupro de vulnerável Nova Venécia Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados