Homem é baleado em bar no Centro de Vitória após jogo entre Flamengo e Vasco

Um homem foi baleado na noite deste domingo (6) em um bar na Rua Sete, no Centro de Vitória. Ele estava no local assistindo ao jogo de futebol entre Flamengo e Vasco. A vítima foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas).
Segundo informações de testemunhas, o bar estava cheio quando os disparos começaram. Dois homens teriam chegado no local e atirado cinco vezes, atingindo um rapaz na perna. Pedaços de vidro e cápsulas ficaram espalhadas na rua após os tiros.
O local estava cheio no momento do crime, inclusive de crianças que brincavam em uma praça ao lado. De acordo com testemunhas ouvidas pela reportagem da TV Gazeta, houve correria e desespero.
O QUE DIZ A PM
A Polícia Militar informa que após esta ocorrência, o policiamento foi intensificado no local. Durante o patrulhamento, guarnições receberam informações de que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na Rua Maria Saraiva e Rua Sete. Assim, logo que avistaram a equipe, efetuaram disparos de arma de fogo. Um conseguiu fugir e outro foi detido com um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, 34 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha e R$ 265,10 em espécie. Ressalta-se que o indivíduo, de 18 anos, tem histórico de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e passagens anteriores.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.