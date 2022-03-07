Homem é baleado em bar no Centro de Vitória após jogo entre Flamengo e Vasco

Tiroteio em bar deixou uma pessoa ferida no Centro de Vitória Crédito: Gabriela Ribetti

Um homem foi baleado na noite deste domingo (6) em um bar na Rua Sete, no Centro de Vitória . Ele estava no local assistindo ao jogo de futebol entre Flamengo e Vasco. A vítima foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas).

Segundo informações de testemunhas, o bar estava cheio quando os disparos começaram. Dois homens teriam chegado no local e atirado cinco vezes, atingindo um rapaz na perna. Pedaços de vidro e cápsulas ficaram espalhadas na rua após os tiros.

Cápsulas ficaram espalhadas na rua no Centro de Vitória Crédito: Gabriela Ribetti

O local estava cheio no momento do crime, inclusive de crianças que brincavam em uma praça ao lado. De acordo com testemunhas ouvidas pela reportagem da TV Gazeta, houve correria e desespero.

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar informa que após esta ocorrência, o policiamento foi intensificado no local. Durante o patrulhamento, guarnições receberam informações de que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na Rua Maria Saraiva e Rua Sete. Assim, logo que avistaram a equipe, efetuaram disparos de arma de fogo. Um conseguiu fugir e outro foi detido com um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, 34 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha e R$ 265,10 em espécie. Ressalta-se que o indivíduo, de 18 anos, tem histórico de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e passagens anteriores.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.