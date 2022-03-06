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Na Serra

Mãe de criança achada morta embaixo de cama no ES é presa e confessa assassinato

Segundo a polícia, mulher confessou a autoria do crime e disse ter matado o filho por ele ser "muito rebelde"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2022 às 17:46

Publicado em 06 de Março de 2022 às 17:46

Driele Figueiredo Pires, de 28 anos, que está grávida de oito meses, confessou aos policiais militares ter assassinado o próprio filho
Driele Figueiredo Pires, de 28 anos, que está grávida de oito meses, confessou aos policiais militares ter assassinado o próprio filho Crédito: Vitor Jubini
A mãe da criança encontrada morta embaixo da cama de uma casa no bairro Nova Carapina I, na Serra, na manhã deste domingo (06), foi presa pelo crime. Segundo a polícia, Driele Figueiredo Pires, 28 anos, confessou ter assassinado o filho, de 7 anos, por ele ser "muito rebelde". Ela teria usado um travesseiro para asfixiá-lo.
Polícia Civil informou que Driele foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana e vai responder por homicídio, ocultação de cadáver e posse de entorpecentes para consumo próprio.
O crime foi descoberto na manhã deste domingo após uma denúncia anônima. Policiais militares foram até o local onde a família vivia, uma casa alugada, e encontraram o corpo do menino escondido. Ele estava embrulhado em um lençol, embaixo da cama. Ao lado dele havia um machado.
Polícia encontrou criança morta em casa no bairro Nova Carapina, na Serra
Polícia encontrou criança morta em casa no bairro Nova Carapina I, na Serra Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
No momento, a mãe da criança não estava no local. Driele foi encontrada logo depois, caminhando pela região, com um outro filho, de cinco anos. A mulher está grávida de 8 meses.
Driele foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Segundo a polícia, "ela disse que o filho era muito rebelde" e, por isso, o matou. Ela contou à polícia que usou um travesseiro para asfixiar a criança até a morte. Depois, enrolou o menino em um lençol e escondeu o corpo. Ela ainda teria tentado se livrar do corpo e fugir, mas não conseguiu.
Com a autora do crime foi encontrada uma bolsa com uma garrafa de bebida, um pino de cocaína, celular e dinheiro, de acordo com a Polícia Militar. O Conselho Tutelar foi acionado.
Há suspeita de que o assassinato tenha sido cometido há dias, mas que só tenha sido descoberto neste domingo, após uma denúncia anônima.
Uma vizinha contou que a mulher estava tendo comportamentos estranhos desde a sexta-feira (4), usando apenas roupas pretas e dizendo estar de luto pela morte de algum familiar.
Vizinhos ouvidos pela reportagem da TV Gazeta relataram que a criança morta não morava com a mãe e passava apenas alguns dias com ela.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse de entorpecentes para consumo próprio. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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