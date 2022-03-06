Mãe de criança achada morta embaixo de cama no ES é presa e confessa assassinato

A mãe da criança encontrada morta embaixo da cama de uma casa no bairro Nova Carapina I, na Serra, na manhã deste domingo (06), foi presa pelo crime. Segundo a polícia, Driele Figueiredo Pires, 28 anos, confessou ter assassinado o filho, de 7 anos, por ele ser "muito rebelde". Ela teria usado um travesseiro para asfixiá-lo.
A Polícia Civil informou que Driele foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana e vai responder por homicídio, ocultação de cadáver e posse de entorpecentes para consumo próprio.
O crime foi descoberto na manhã deste domingo após uma denúncia anônima. Policiais militares foram até o local onde a família vivia, uma casa alugada, e encontraram o corpo do menino escondido. Ele estava embrulhado em um lençol, embaixo da cama. Ao lado dele havia um machado.
No momento, a mãe da criança não estava no local. Driele foi encontrada logo depois, caminhando pela região, com um outro filho, de cinco anos. A mulher está grávida de 8 meses.
Driele foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Segundo a polícia, "ela disse que o filho era muito rebelde" e, por isso, o matou. Ela contou à polícia que usou um travesseiro para asfixiar a criança até a morte. Depois, enrolou o menino em um lençol e escondeu o corpo. Ela ainda teria tentado se livrar do corpo e fugir, mas não conseguiu.
Com a autora do crime foi encontrada uma bolsa com uma garrafa de bebida, um pino de cocaína, celular e dinheiro, de acordo com a Polícia Militar. O Conselho Tutelar foi acionado.
Há suspeita de que o assassinato tenha sido cometido há dias, mas que só tenha sido descoberto neste domingo, após uma denúncia anônima.
Uma vizinha contou que a mulher estava tendo comportamentos estranhos desde a sexta-feira (4), usando apenas roupas pretas e dizendo estar de luto pela morte de algum familiar.
Vizinhos ouvidos pela reportagem da TV Gazeta relataram que a criança morta não morava com a mãe e passava apenas alguns dias com ela.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse de entorpecentes para consumo próprio. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).