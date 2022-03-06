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Na Serra

Mulher que matou filho e escondeu corpo debaixo de cama no ES está grávida de 8 meses

Segundo a polícia,  Driele Figueiredo Pires confessou ter matado o filho e disse que ele era "muito rebelde". No momento em que foi encontrada, ela caminhava com um outro filho, de 5 anos; Conselho Tutelar foi acionado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2022 às 19:48

Publicado em 06 de Março de 2022 às 19:48

Driele Figueiredo Pires, de 28 anos, que está grávida de oito meses, confessou aos policiais militares ter assassinado o próprio filho
Driele Figueiredo Pires, de 28 anos, que está grávida de oito meses, confessou aos policiais militares ter assassinado o próprio filho Crédito: Vitor Jubini
Mulher que matou filho e escondeu corpo debaixo de cama no ES está grávida de 8 meses
A mulher que confessou ter matado o filho, de 7 anos, e escondido o corpo debaixo da cama em uma casa no bairro Nova Carapina I, na Serra, está grávida de oito meses, segundo a polícia. Driele Figueiredo Pires, de 28 anos, foi presa na tarde deste domingo (6) quando caminhava com outro filho, de 5 anos, pelo bairro. O Conselho Tutelar foi acionado.
O corpo do menino foi encontrado pela Polícia Militar durante a manhã deste domingo após uma denúncia anônima. Policiais militares foram até o local onde a família vivia, uma casa alugada, e encontraram o corpo do menino escondido.
Ele estava enrolado em um lençol, com marcas de sangue, dentro da casa onde a mãe morava. Ao lado do corpo foi encontrada uma machadinha. A perícia da Polícia Civil, no entanto, afirmou à reportagem da TV Gazeta que a criança morreu asfixiada.
No momento, Driele não estava no local. Ela foi encontrada logo depois, caminhando pela região, com um outro filho, de 5 anos.
 Driele foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Segundo a polícia, "ela disse que o filho era muito rebelde" e, por isso, o matou. Ela contou à polícia que usou um travesseiro para asfixiar a criança até a morte. Depois, enrolou o menino em um lençol e escondeu o corpo. A mãe ainda teria tentado se livrar do corpo e fugir, mas não conseguiu.

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Com a mulher foi encontrada uma bolsa com uma garrafa de bebida, um pino de cocaína, celular e dinheiro, de acordo com a Polícia Militar. O Conselho Tutelar foi acionado.
Há suspeita de que o assassinato tenha sido cometido há dias, mas que só tenha sido descoberto neste domingo, após uma denúncia anônima.
Uma vizinha contou que Driele estava tendo comportamentos estranhos desde a sexta-feira (4), usando apenas roupas pretas e dizendo estar de luto pela morte de algum familiar.
Polícia encontrou criança morta em casa no bairro Nova Carapina, na Serra
Polícia encontrou criança morta em casa no bairro Nova Carapina I, na Serra Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
Vizinhos ouvidos pela reportagem da TV Gazeta relataram que a criança morta não morava com a mãe e passava apenas alguns dias com ela.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse de entorpecentes para consumo próprio. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O QUE DIZ A DEFESA

A defesa de Drielli Figueiredo Pires, feita pelo advogado Pedro Ramos, se manifestou, por meio de nota, no sentido de que "se reservará no direito de analisar o caso e manifestar-se no desenrolar do processo, asseguradas as garantias constitucionais da mesma (sic)".

Atualização

07/03/2022 - 4:48
A defesa de Drielli enviou nota. A matéria foi atualizada.

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