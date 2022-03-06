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Violência contra a mulher

Mulher é agredida e esfaqueada por vizinho em Cariacica: "Me jogou do barranco"

Segundo a vítima, o vizinho a atacou porque não aceita o fato de ela não querer ter um relacionamento amoroso com ele. As marcas da violência estão em várias partes do corpo dela, como nos pés, nas mãos, no braço e no pescoço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2022 às 18:30

Publicado em 06 de Março de 2022 às 18:30

Mulher é agredida e esfaqueada por vizinho em Cariacica, ES
Marcas das agressões ficaram no pescoço da mulher, que foi atacada por vizinho em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma jovem de 22 anos foi espancada e esfaqueada pelo vizinho no bairro Mucuri, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com a vítima, o criminoso a atacou porque não aceita o fato de ela não querer ter um relacionamento amoroso com ele. As informações são da TV Gazeta.
O suspeito tem 58 anos e trabalha como pedreiro. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia.
O crime aconteceu na noite deste sábado (5) enquanto a mulher segurava o filho de três anos no colo. As marcas da violência estão em várias partes do corpo dela, como nos pés, nas mãos, no braço e no pescoço.
Segundo a jovem, ela havia passado a tarde bebendo na companhia do agressor e de outros amigos. O homem costumava oferecer ajuda à vítima, mas, segundo ela, os dois nunca tiveram um envolvimento amoroso.
Quando voltava para casa no sábado junto com um amigo, foi surpreendida pelo pedreiro, que estava com uma faca e um espeto de churrasco.
"Quando eu cheguei em casa ele já estava na minha porta com uma faca e com o garfo e partiu para cima de mim. Aí eu fiquei tentando tirar ele de cima de mim e ele me jogou do barranco. Ele falava que me amava e se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém", contou a mulher.
As agressões foram interrompidas quando o amigo da vítima interferiu. Assim que ele e o agressor começaram a brigar, outras pessoas também entraram no meio e agrediram o pedreiro. Depois, o homem acabou preso.
* Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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