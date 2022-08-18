Área da Movelar é arrematada por R$ 24 milhões em Linhares

Justiça leiloa imóvel da antiga fábrica da Movelar em Linhares Crédito: HD Leilões

Em leilão feito pela Justiça do Trabalho, dois terrenos da Movelar - que somados têm 73,5 mil m2 - foram vendidos por R$ 24 milhões. O dinheiro vai para pagar dívidas, principalmente trabalhistas. A área fica na frente do Aeroporto de Linhares, às margens da BR 101 , onde funcionou por muitos anos uma das mais importantes e tradicionais fábricas de móveis do Espírito Santo.

Os terrenos, avaliados em R$ 53,3 milhões, estavam à venda desde o final da década passada. Considerado alto, o valor nunca foi alcançado, nem de perto. Diante da situação, a Justiça definiu pela chamada venda direta. Mesmo tendo ficado abaixo de 50% da avaliação original, o juiz Geraldo Wandenkolken autorizou a venda, para alívio dos credores.

O nome do comprador ainda não foi divulgado e a operação ainda pode ser impugnada.