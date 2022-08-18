Área da Movelar é arrematada por R$ 24 milhões em Linhares

Em leilão feito pela Justiça do Trabalho, dois terrenos da Movelar - que somados têm 73,5 mil m2 - foram vendidos por R$ 24 milhões. O dinheiro vai para pagar dívidas, principalmente trabalhistas. A área fica na frente do Aeroporto de Linhares, às margens da BR 101
, onde funcionou por muitos anos uma das mais importantes e tradicionais fábricas de móveis do Espírito Santo.
Os terrenos, avaliados em R$ 53,3 milhões, estavam à venda desde o final da década passada. Considerado alto, o valor nunca foi alcançado, nem de perto. Diante da situação, a Justiça definiu pela chamada venda direta. Mesmo tendo ficado abaixo de 50% da avaliação original, o juiz Geraldo Wandenkolken autorizou a venda, para alívio dos credores.
O nome do comprador ainda não foi divulgado e a operação ainda pode ser impugnada.
Fundada em 1968, a Movelar entrou em recuperação judicial em 2007. Em abril de 2012, o Tribunal de Justiça do Estado deu por encerrada, pela primeira vez no Espírito Santo desde a criação da nova Lei de Falências (em 2005), uma recuperação judicial exitosa. A empresa voltou a operar, mas nunca mais conseguiu se reerguer.