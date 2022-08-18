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Falência

Área da Movelar é arrematada por R$ 24 milhões em Linhares

Galpões da antiga fábrica de móveis ficam no espaço que foi vendido para pagar dívidas trabalhistas de uma das empresas mais conhecidas do ES

Públicado em 

18 ago 2022 às 18:36
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Justiça leiloa imóvel da antiga fábrica da Movelar em Linhares
Justiça leiloa imóvel da antiga fábrica da Movelar em Linhares Crédito: HD Leilões
Em leilão feito pela Justiça do Trabalho, dois terrenos da Movelar - que somados têm 73,5 mil m2 - foram vendidos por R$ 24 milhões. O dinheiro vai para pagar dívidas, principalmente trabalhistas. A área fica na frente do Aeroporto de Linhares, às margens da BR 101,  onde funcionou por muitos anos uma das mais importantes e tradicionais fábricas de móveis do Espírito Santo.
Os terrenos, avaliados em R$ 53,3 milhões, estavam à venda desde o final da década passada. Considerado alto, o valor nunca foi alcançado, nem de perto. Diante da situação, a Justiça definiu pela chamada venda direta. Mesmo tendo ficado abaixo de 50% da avaliação original, o juiz Geraldo Wandenkolken autorizou a venda, para alívio dos credores.  
O nome do comprador ainda não foi divulgado e a operação ainda pode ser impugnada.
Fundada em 1968, a Movelar entrou em recuperação judicial em 2007. Em abril de 2012, o Tribunal de Justiça do Estado deu por encerrada, pela primeira vez no Espírito Santo desde a criação da nova Lei de Falências (em 2005), uma recuperação judicial exitosa. A empresa voltou a operar, mas nunca mais conseguiu se reerguer.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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