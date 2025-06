Ferrovia no Sul do ES: os bilhões de reais que separam a Vale do governo federal

Pelo planejamento do Ministério dos Transportes, a ferrovia que ligará Vitória ao Rio de Janeiro, a EF 118, pomposamente chamada de Arco Ferroviário Sudeste, deve abrir as concessões ferroviárias que o governo federal planeja colocar no mercado a partir de 2026. Trata-se de uma via que conectará dez portos e ligará o sistema ferroviário capixaba (basicamente a Estrada de Ferro Vitória-Minas) com o sistema fluminense, que é muito mais conectado com o resto do país, daí a importância estratégica do investimento para as pretensões capixabas.