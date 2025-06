Grupo Águia Branca monta nova empresa e transforma a Águia Flex

Ônibus da Águia Flex, empresa do Grupo Águia Branca. Crédito: Divulgação/Aguia Branca

Diante de um mercado que passa por importantes mudanças e está cada vez mais digital, os grupos Águia Branca e JCA, gigantes do transporte rodoviário de passageiros, donos de marcas como Águia Branca, Cometa, 1001 e Catarinense, se juntaram para criar a BusCo, empresa 100% online de transporte rodoviário. O objetivo é bater de frente com as companhias de fretamento online, como a Buser. A BusCo não terá guichês em rodoviárias e utilizará muita tecnologia para conseguir operar com níveis mais elevados de ocupação, ampliando a eficiência e possibilitando custos mais baixos.

A Águia Flex, empresa criada pela Águia Branca no final da década passada para operar no segmento, passa a ser uma plataforma de vendas online de passagens em todo o Brasil, com parceria com mais de 250 viações. A partir de 1º de agosto as linhas da Viação Águia Branca operadas com ônibus sob a marca Águia Flex passarão a ter a identidade visual da BusCo - uma joint venture (consórcio) entre dois grupos com operação que será completamente independente.

Perspectiva de como ficará o ônibus da BusCo. Crédito: Divulgação/BusCo

"De 2018 para cá as mudanças são enormes. A relação do público com o digital mudou completamente, a legislação permitiu os bilhetes eletrônicos e as empresas precisam acompanhar. A Águia Flex veio, em 2019, com essa pegada e, agora, tomamos a decisão de nos unirmos ao Grupo JCA para colocar no mercado uma plataforma muito mais robusta. A Águia Branca obteve sucesso com a Águia Flex e o Grupo JCA vinha bem com a WeMobi, mas a BusCo será algo maior", explicou Thiago Juffo, diretor de Negócios da Viação Águia Branca.

A companhia nasce com uma frota de 40 ônibus e 12 linhas em Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Bahia. Entre elas estarão Vitória x Rio, Vitória x São Paulo, BH x Rio, BH x São Paulo e São Paulo x Curitiba.

"Estaremos onde os grupos JCA e Águia Branca atuam, com toda segurança e qualidade, mas em um produto totalmente digital. A reformulação, junto com o que estamos fazendo com o Águia Flex, reflete a estratégia da Viação Águia Branca de investir em canais digitais e inovação. O novo Águia Flex tem potencial para tornar-se um agregador nacional de mobilidade, reunindo viações de diversos portes e regiões em um só lugar", finalizou Juffo.

