Recuperação judicial: sócio da Azul, Grupo Águia Branca está otimista

Fundada pelo norte-americano David Neeleman, em 2008, a Azul é uma das três maiores companhias aéreas do Brasil, ao lado de Latam e Gol. O Grupo Águia Branca entrou na sociedade em 2013, quando a Trip Linhas Aéreas - que tinha a família Caprioli e a Águia Branca como sócios - foi incorporada pela Azul. Hoje, a participação da família Chieppe no negócio é pequena. Eles fazem parte do chamado bloco dos acionistas da Trip (Águia Branca e Caprioli), que possui 33% das ações ordinárias (com direito a voto no conselho de acionistas) e 0,67% das ações preferenciais (com prioridade na distribuição de dividendos e no recebimento de ativos em caso de falência da empresa). A participação econômica do bloco inteiro é de 1,66%.