Grupo Carone entra nos mercados de bairro e vai começar pela Praia do Canto

Fachada do Supermercado Carone, em Santa Lúcia, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

O Grupo Carone, uma das mais tradicionais redes de supermercados do Espírito Santo, dono das marcas Carone Supermercados e do SempreTem Superatacado, vai investir no segmento de lojas de bairro. Estabelecimentos de menor porte e que, por isso, cabem com mais facilidade nos cada vez mais adensados (e caros) espaços urbanos. A primeira unidade ficará na Praia do Canto, no antigo Agoraa, na Joaquim Lírio. O local está sendo reformado e receberá uma ampliação - a loja antiga tinha 400 m² e a do Carone terá 600 m². A inauguração está prevista para o segundo semestre.

"As cidades estão cada vez mais adensadas e não há mais tanta disponibilidade de espaço para as construções tradicionais nos bairros nobres e também nos mais periféricos. Um supermercado Carone precisa de cerca de 5 mil m² de terreno, no SempreTem estamos falando de 15 mil m². A decisão de irmos para os mercados de bairro se dá muito por causa disso. A loja da Praia do Canto terá 600 m² de área de venda, uma unidade nossa, hoje, tem pelos menos 1,5 mil m²", explicou William Carone Júnior, diretor do Grupo.

Veja também BH compra operação da rede Canguru Supermercados

O executivo disse que a mudança vale para todas as faixas de renda. "Ainda estamos definindo as marcas, mas teremos SempreTem e Carone dentro deste modelo. A primeira do Carone ficará na Praia do Canto, que foi uma oportunidade de mercado, e a primeira do SempreTem deve ser na Serra".

A ideia é seguir modelos consagrados como o do Supermercado Zona Sul (RJ), do Carrefour Express e do Pão de Açúcar e, claro, combater o avanço de concorrentes como o Extrabom e o Supermercados BH, que vêm avançando para dentro dos bairros nos últimos anos.

A Gazeta integra o Saiba mais