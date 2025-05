Lotes CBL compra parte da Terrano, de Goiás, mirando expansão nacional

A Lotes CBL, líder no mercado de loteamentos do Espírito Santo, comprou 40% das ações da Terrano Empreendimentos Imobiliários, de Goiás, especializada em loteamentos e condomínios fechados naquela região. O objetivo dos capixabas é avançar em um dos mercados que mais cresce no Brasil, o do Centro-Oeste. Por causa do agronegócio e de características regionais, a expansão imobiliária de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso é mais forte que a média nacional e é horizontal. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados.