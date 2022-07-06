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Diversificação

Líder em loteamentos no ES, CBL vai investir em condomínios fechados

Executivos da empresa enxergam demanda reprimida no segmento de condomínios fechados. Primeiro lançamento será no começo de 2023

Públicado em 

06 jul 2022 às 04:31
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

CBL Lagoa Park
Loteamento Lagoa Park, em Linhares Crédito: CBL/Divulgação
A Companhia Brasileira de Loteamentos, mais conhecida pelas iniciais, CBL, está diversificando o seu leque de atuação. A partir do ano que vem a empresa entrará no ramo de condomínios fechados, onde seus executivos enxergam uma importante demanda de mercado. Seis contratos já estão fechados, o primeiro lançamento será no início de 2023, no litoral de Aracruz.
Com 14 anos de atuação, a CBL é líder loteamentos urbanos abertos, segmento em que se manterá forte. Ao todo, foram 23 lançamentos desde 2008, três só em 2022. A empresa possui empreendimentos em Aracruz, Colatina, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, Serra, Viana e Vila Velha.
A CBL continuará atuando em todo o Estado e apostando no crescimento orgânico, sem aporte de investidores externos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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