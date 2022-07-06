Líder em loteamentos no ES, CBL vai investir em condomínios fechados

A Companhia Brasileira de Loteamentos, mais conhecida pelas iniciais, CBL, está diversificando o seu leque de atuação. A partir do ano que vem a empresa entrará no ramo de condomínios fechados, onde seus executivos enxergam uma importante demanda de mercado. Seis contratos já estão fechados, o primeiro lançamento será no início de 2023, no litoral de Aracruz.
Com 14 anos de atuação, a CBL é líder loteamentos urbanos abertos, segmento em que se manterá forte. Ao todo, foram 23 lançamentos desde 2008, três só em 2022. A empresa possui empreendimentos em Aracruz, Colatina, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, Serra, Viana e Vila Velha.
A CBL continuará atuando em todo o Estado e apostando no crescimento orgânico, sem aporte de investidores externos.