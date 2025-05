Movimento de contêineres encolhe no ES no primeiro trimestre de 2025

Chegada de veículos no Complexo Portuário de Vitória, em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

O movimento de contêineres pelo Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), o único a operar esse tipo de carga no Espírito Santo, encolheu 10% (50,5 mil volumes) nos primeiros três meses de 2025 na comparação com o mesmo período de 2024, que, importante frisar, foi o melhor da história. A Log-In, operadora do terminal, que apresentou os seus resultados nesta quinta-feira (15), atribui o encolhimento a alguns fatores: menor importação de veículos e sazonalidade do café (a safra deve começar a entrar com mais força a partir de agora).

O TVV também registrou um encolhimento de 20% no movimento de carga geral (mercadorias movimentadas sem embalagens ou em sacos, fardos, caixas, amarrados e etc), ficando em 102,6 mil toneladas no trimestre. De acordo com a Log-In, o encolhimento se deu por causa da baixa demanda dos principais centros consumidores, caso dos Estados Unidos, sazonalidade dos projetos e ainda é reflexo da reforma dos portêineres do TVV, finalizada em setembro de 2024, que resultou na perda de algumas cargas e que ainda está em processo de retomada.

Apesar do movimento menor, a receita operacional líquida do TVV ficou em R$ 88,1 milhões, em linha com o primeiro trimestre de 2024. Na média, as receitas com contêineres e demais serviços subiram. "Encerramos uma fase importante com a modernização dos portêineres, que já se reflete em ganhos de produtividade e confiabilidade nas operações. Agora, o foco está na reconquista de cargas impactadas pelas limitações temporárias durante as obras", explicou Gustavo Paixão, diretor responsável pelo TVV.

Na apresentação dos resultados, a Log-In destacou o acordo com a Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória, fechado no começo do ano, que amplia em 70% a área do terminal. "A nova área no Porto de Vitória reforça nosso compromisso de ampliar a capacidade do TVV com infraestrutura adequada para atender às demandas futuras do mercado, tanto capixaba quanto nacional", sublinhou Paixão.

