Com juros altos, ArcelorMittal espera um segundo semestre nebuloso

A ArcelorMittal vai fechar o primeiro semestre de 2025 com um resultado semelhante ao obtido no primeiro semestre de 2024. O segundo semestre, entretanto, ainda está em aberto e o cenário se mostra mais nebuloso. Os altos índices de importação de aço e a taxa de juro em alta no Brasil são os grandes complicadores desse cenário.

"Tem muito aço, acabado inclusive, entrando com preços subsidiados no Brasil. Isso complica muito o cenário da indústria nacional. Além disso, a alta dos juros começa a impactar setores da economia que são dependentes de crédito e são grandes compradores nossos, caso de autopeças e construção civil. O primeiro semestre está encaminhado e ficará em linha com o ano passado, mas o segundo semestre está em aberto, explicou Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina e da ArcelorMittal Brasil.

A indústria brasileira de aço quer que o governo federal renove, ainda em maio, as sobretaxas em cima do aço importado. Os empresários alegam que o produto, principalmente o vindo da China, está com preços subsidiados (abaixo do que é praticado pelo mercado), desequilibrando o mercado de aço do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sobre as taxas de juro, o desejo é que o desafio fiscal brasileiro seja encarado de frente. Cenário improvável com as eleições gerais cada vez mais próximas...