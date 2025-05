Sob novo comando, Imobiliária Universal vai lançar R$ 3,2 bi até 2026

Perspectiva de loteamento que a Universal vai lançar em Cariacica. Crédito: Divulgação/Universal Imobiliária e Urbanismo

A tradicionalíssima Imobiliária Universal (agora Universal Imobiliária e Urbanismo), que acaba de completar 50 anos de atuação, está sob novo comando desde novembro do ano passado. A E.CO Empreendimentos e a Prosper Land Business compraram 100% das ações da empresa fundada por Valdecir Torezani, que saiu do negócio. O plano dos novos donos é agressivo. Até o final de 2026, serão lançados 21 empreendimentos, dentro e fora do Espírito Santo, com um valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 3,2 bilhões. Os loteamentos - abertos e fechados - ficarão em: Colatina, Cachoeiro, Guarapari, Cariacica, Linhares, São Mateus, Viana, Itapemirim, Marataízes, Vila Velha e Serra. Fora do Estado, onde a Universal nunca esteve, os trabalhos, em princípio, estão focados em: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Mato Grosso.

"Compramos uma empresa com um nome muito forte e, desde novembro, estamos imprimindo uma relevante mudança na gestão. Um trabalho muito firme de eficiência, planejamento e expansão. Essa carteira de empreendimentos até o final de 2026, com um VGV que supera os R$ 3 bilhões, junto com a decisão de ir para além dos limites do Espírito Santo, mostra o que queremos para a Universal: uma empresa tradicional, mas muito ágil, eficiente e ousada", assinalou Eduardo Codeço, dono da E.CO e novo sócio da Universal.

A aquisição é um passo importante para Codeço, que tem larga experiência em obras públicas e de infraestrutura (ele é dono da Perc Rocco) e que há tempos namora com o mercado imobiliário. Foram anos como investidor em empreendimentos de terceiros. Em outubro de 2024, pouco antes de fechar negócio com Valdecir Torezani, uma tacada de respeito. Ele venceu a concorrência com grandes empresários e investidores daqui e de fora do Estado e comprou a área de 78 mil m² que pertencia ao antigo Jockey Clube do Espírito Santo, de frente para a praia de Itaparica, em Vila Velha. Um negócio de R$ 168 milhões. Um empreendimento de luxo está sendo desenhado para o local.

"Acredito muito no que estamos fazendo. Temos expertise em construção, essa verticalização vai permitir sermos muito competitivos no mercado imobiliário. Vamos trabalhar, por exemplo, com pagamento em até 200 parcelas. Vejo essa aquisição como o fechamento de um ciclo que iniciamos investindo em empreendimentos. Agora, temos a construtora, temos áreas muito relevantes - nossas e de parceiros -, temos capital e temos uma empresa, que é a Universal, especializada em estruturar todo esse negócio", enumerou Codeço.

O apetite não será pequeno. "Temos mais de 4 mil áreas catalogadas em todo o Brasil, tudo sistematizado e dentro de uma estratégia. Estamos olhando para mercados de médio porte e com grande potencial de expansão", explicou Dídio Neves, CEO da Universal. O primeiro lançamento dessa nova era da Universal está marcado para quinta-feira (05) que vem, em Cariacica.

