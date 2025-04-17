Águia Branca consegue decisão na Justiça para voltar a operar 22 linhas

Linha do tempo da suspensão
- Novembro de 2024: Águia Branca anuncia que teria 22 novas linhas interestaduais
- Fevereiro de 2025: ANTT faz nova avaliação e decide revogar as autorizações concedidas à Águia Branca
- Fevereiro de 2025: Justiça Federal acata pedido da Águia Branca e autoriza empresa a continuar operando
- Março de 2025: Justiça Federal reconsidera decisão e suspende linhas novamente
- Março de 2025: Justiça emite liminar permitindo que Águia Branca volte a operar as 22 linhas
As 22 linhas que haviam sido suspensas
- Vitória/ES X Osasco/SP
- Vitória/ES X Itueta/MG
- Guarapari/ES X Viçosa/MG
- Colatina/ES X Campinas/SP
- Vila Velha/ES X Niterói/RJ
- Guarapari/ES X Nova Iguaçu/RJ
- São Paulo/SP X Governador Valadares/MG
- São Paulo/SP X Ipatinga/MG
- Rio de Janeiro/RJ X Vitória da Conquista/BA
- Rio de Janeiro/RJ X Governador Valadares/MG
- Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR
- Rio de Janeiro/RJ X Coronel Fabriciano/MG
- Rio de Janeiro/RJ X Registro/SP
- Resende/RJ X Curitiba/PR
- Paramirim/BA X São Bernardo do Campo/SP
- Barra do Choça/BA X Campinas/SP
- Barra do Choça/BA X São Bernardo do Campo/SP
- Aracaju/SE X Rio de Janeiro/RJ
- Feira de Santana/BA X Macaé/RJ
- Petrolina/PE X Aracaju/SE
- Feira de Santana/BA X Umbaúba/SE
- Camaçari/BA X Penedo/AL