Comexport, segunda maior empresa do ES, terá forte expansão (de novo)

A Comexport Trading, gigante do comércio internacional brasileiro, d eve movimentar algo perto de R$ 60 bilhões em 2025. Uma expansão projetada de 35% em relação a 2024, quando a companhia faturou R$ 45 bilhões. Algo perto de 70% disso tudo circula pelas operações da empresa no Espírito Santo. A importação de carros elétricos, aeronaves executivas e máquinas pesadas pelo Estado empurra os bons números e perspectivas.

Para termos uma ideia de como o negócio comércio internacional vem ganhando ainda mais volume no Espírito Santo, a Comexport, em 2023, de acordo com Anuário IEL 200 Maiores Empresas do ES, teve a segunda maior receita operacional líquidas entre as empresas com operação no Estado: R$ 16,9 bilhões. Atrás apenas da Petrobras (R$ 32,3 bi) e à frente de potências como Vale (R$ 14,2 bi), ArcelorMittal (R$ 13,2 bi) e Samarco (R$ 7,5 bilhões).