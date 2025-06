Após solução de impasse, Ecovias 101 anuncia duplicação de novo trecho no ES

Trecho duplicado da BR 101 em Ibiraçu, um dos poucos no Norte do Estado. Crédito: Fernando Madeira

A Ecovias 101, empresa responsável pela BR 101 no Espírito Santo, dará, nesta sexta-feira (27), a ordem de serviço para o início da duplicação do trecho de 13 quilômetros entre o trevo de Alfredo Chaves e Iconha, no Sul do Espírito Santo. Um investimento de R$ 80 milhões. O anúncio acontecerá um dia depois do leilão que confirmou a manutenção da companhia à frente da concessão por mais 24 anos.

"A assinatura do aditivo, pelo cronograma da ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres), será no dia 29 de agosto, mas não vamos esperar. Nesta sexta-feira será assinada uma ordem de serviço para o trecho entre Alfredo Chaves e Iconha. Nosso objetivo é adiantar o que for possível", disse o superintendente da Ecovias 101, Roberto Amorim Júnior.

Com relação ao trecho Norte da BR 101, que é o mais atrasado, Amorim afirmou que o objetivo é iniciar as obras de duplicação entre Serra (depois do pedágio) e João Neiva (trevo da BR 259) em janeiro de 2026, caso as chuvas não atrapalhem. "Pelo cronograma, começaríamos em agosto de 2026, mas, tudo dando certo, vamos iniciar em janeiro. É um período chuvoso, pode atrapalhar, mas é o objetivo. Além disso, queremos abrir duas frentes de obras, uma na Serra e outra em João Neiva. Vamos entregar a duplicação entre o trevo do Mestre Álvaro e o pedágio até novembro, na sequência começaremos a mobilização para fazer até João Neiva. Já está tudo licenciado. Esperamos estar com o trecho entre os trevos da 259 e Safra (no Sul do ES) totalmente duplicados em três anos".

Sobre as obras até Linhares, o licenciamento ambiental ainda está em andamento. "O Ibama está analisando e esperamos estar com a licença em até um ano. Saindo a documentação necessária, também deveremos iniciar as obras o quanto antes. O novo contrato é um dos melhores da EcoRodovias no Brasil, a empresa é incentivada a adiantar as obras, é o que queremos fazer". A previsão original para o trecho Aracruz-Linhares é 2030.

O investimento total que será feito na BR 101 capixaba, são 478,7 quilômetros, nos próximos 24 anos, é de R$ 10,3 bilhões. São 172 quilômetros de duplicações, 41 quilômetros de faixas adicionais e 51 quilômetros de contornos (Linhares, Ibiraçu e Fundão). Hoje, os trechos duplicados ou em duplicação somam 117 quilômetros.

A Gazeta integra o Saiba mais