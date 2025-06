ES em Ação tem um novo presidente

Fernando Saliba, diretor da EDP e presidente eleito do ES em Ação. Crédito: Divulgação/Lide Espírito Santo - Fabrício Saither

Fernando Saliba, executivo de longa data da EDP Espírito Santo, desde quando ainda era Escelsa, foi eleito, na manhã desta quarta-feira (25), presidente do ES em Ação. Ele assume o comando da entidade, uma das relevantes do Estado, em 31 de julho e fica na cadeira até julho de 2028. Como é praxe no movimento empresarial, Saliba foi eleito por unanimidade. Ele assumirá o lugar de Nailson Dalla Bernadina e terá a missão de manter vigoroso um trabalho iniciado no começo dos anos 2000, auge da crise capixaba, formalizado em 2003 e que, portanto, está entrando em sua terceira década.

“Assumimos este novo ciclo com a missão de fortalecer ainda mais o Espírito Santo e assegurar que os avanços das últimas duas décadas sejam preservados e ampliados. Amparados por um ambiente de negócios cada vez mais ético, sustentável e favorável ao investimento, resultado direto do trabalho conjunto entre iniciativa privada e poder público, nosso foco será mobilizar o setor empresarial para ampliar sua contribuição estratégica ao progresso do estado. Acreditamos que o fortalecimento do Espírito Santo passa, necessariamente, por uma atuação coordenada entre os setores produtivo e público, com foco na construção de políticas de Estado sólidas e perenes", adiantou Saliba.

A qualificação seguirá sendo uma das linhas principais de atuação do ES em Ação. "Teremos especial atenção à valorização da educação em tempo integral, à promoção da transparência e da boa governança, à formação de lideranças e ao fortalecimento contínuo do ecossistema empresarial. Avançaremos também em novas frentes de atuação que dialogam diretamente com os interesses do setor produtivo, como a qualificação de mão de obra, a valorização do turismo como ativo econômico, a integração logística e o incentivo às exportações — todos vetores fundamentais para a competitividade e o crescimento sustentável. O projeto ES 500 anos, com horizonte até 2035, será nosso norte estratégico".

Além de Saliba, foram eleitos mais sete diretores: Gabriel Feitosa (Apex Partners), diretor de Gestão; Tatiana Tristão (Grupo Tristão), diretora de Educação; Sergio Mileipe (Samarco), diretor de Redes; André Brito (Suzano), diretor de Gestão Pública; Luis Cordeiro (Estel), diretor de Desenvolvimento; Gustavo Ribeiro (Marca Ambiental), diretor de Liderança; e Bruno Tommasi (Grupo Tommasi), diretor de Relacionamento com Mantenedores, a mais nova diretoria institucional.

"Estamos encerrando com entregas significativas, especialmente, o plano ES 500 anos. À nova diretoria, desejamos sucesso na gestão que tenho certeza que será de muitos avanços para continuar a transformação positiva na sociedade capixaba", disse o atual presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina.

O presidente do Conselho Deliberativo do ES em Ação, Luiz Wagner Chieppe, disse estar confiante na continuidade dos avanços. "Recebemos com entusiasmo a nova diretoria, composta por um time qualificado, pronto para dar continuidade à gestão atual e ampliar os avanços institucionais. Nesta transição, fortalecemos a representatividade com a entrada de novas lideranças empresariais de diversos setores. O ES em Ação segue se consolidando como articulador estratégico do empresariado capixaba, com visão de futuro e compromisso com uma sociedade mais justa e próspera”.

O ES em Ação foi fundado, em 2003, por 16 empresários e executivos que se reuniram para colaborar, via articulação e pauta propositiva, com a retomada do Espírito Santo em um momento em que o Estado enfrentava uma conjuntura de crises: econômica, política e ética. O movimento empresarial se consolidou e, hoje, companhias dos mais diversos setores, todas com atividades no Estado, fazem parte da entidade.

