Novela no fim: BR 101 do ES deve mesmo ficar com a EcoRodovias

Está chegando ao fim uma novela capixaba cheia de reviravoltas. O trecho de mais de 400 quilômetros da BR 101 que corta o Espírito Santo de Norte a Sul, rodovia mais importante do Estado, deve mesmo ficar com a EcoRodovias, dona da concessionária Eco101. A companhia, responsável pela via desde 2013, chegou a devolver o ativo à União, em 2022, alegando desequilíbrios econômicos. Mas, em uma costura até então inédita, o contrato foi renegociado com as bençãos do Tribunal de Contas da União e, agora, é chegada a última etapa: um leilão na B3, aberto a qualquer empresa, será realizado na próxima quinta-feira (26), em São Paulo.