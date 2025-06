Retomada de obras

Leilão da BR 101: saiba tudo sobre as regras da nova concessão no ES

Entenda como fica a repactuação de contrato de duplicação da rodovia no Espírito Santo, depois da realização de leilão nesta quinta-feira, na B3

As obras de duplicação da BR 101 no Espírito Santo estão prestes a ganhar um novo contrato, após mais de uma década de atrasos nos cronogramas de execução. O leilão de otimização da concessão da rodovia será realizado nesta quinta-feira (26), às 14 horas, na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. >

"Caso não tenhamos outro interessado, além do próprio grupo Ecorodovias, ele é consagrado vitorioso nesse certame. E temos, então, a assinatura do termo aditivo com a própria atual incumbente. Lembrando que o grupo já teve um processo de negociação com o poder concedente, em que o TCU chancelou as novas condições, nas quais se discutiram os preços, os custos, todos esses investimentos que seriam necessários e chegou-se ao acordo da melhor solução para otimização contratual", detalha.>