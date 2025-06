Avicultura: ES é considerado livre de doença e abre mercado importante

Aquisição bilionária nos EUA abre as portas do mercado global de ovos para o ES

Em 2023, o Chile comprou 98,9 mil toneladas (US$ 179,5 milhões) de carne de frango, 77 mil toneladas saíram do Brasil. Por causa do bloqueio que agora caiu, nada saiu do Espírito Santo. Portanto, é uma janela interessante para que a competitiva avicultura capixaba coloque de vez os pés no mercado externo. No melhor ano da história, 2018, foram exportadas 11 mil toneladas de carne, especialmente para China e Hong Kong. Em 2024, foram 3,2 mil toneladas.