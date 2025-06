BR 101 destravada, BR 262, ferrovias... as outras notícias do dia para o ES

A grande notícia do dia, no que diz respeito à infraestrutura do Espírito Santo, é o leilão, realizado na B3, que colocou um ponto final na novela que tinha virado a concessão da BR 101 no Estado. Após uma longa (e até então inédita) renegociação do contrato iniciado lá em 2013 e devolvido para a União em 2022, a EcoRodovias (por meio da Ecovias 101) seguirá à frente do negócio. Mas essa não foi a única informação relevante da quinta-feira (26). George Santoro, secretário-executivo do Ministério dos Transportes e que representou o ministro Renan Filho no leilão, apresentou um plano de ação que, caso saia mesmo do papel, muda a realidade logística do Espírito Santo.