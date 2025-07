Mão de obra: Marcopolo vai abrir escola de formação em São Mateus

Fábrica da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Marcopolo

Em um cenário de escassez generalizada de mão de obra e com o desafio adicional de tocar uma indústria, a automobilística, que não tem tradição no Espírito Santo, a Marcopolo vai colocar para funcionar, dentro da fábrica de São Mateus, uma escola para a formação de técnicos nas mais diversas áreas. A Escola de Formação Profissional Marcopolo será inaugurada nesta quinta-feira (10). A outra unidade funciona em Caxias do Sul (RS), sede da multinacional, há 35 anos.

"Além do contexto de dificuldade compartilhado por grande parte dos contratantes, estamos em um constante processo de crescimento de produção, de verticalização e de ampliação do ecossistema da fábrica de São Mateus. Ou seja, um cenário ainda mais desafiador. Hoje, temos mais de 2,5 mil trabalhadores na fábrica, sempre fizemos grandes investimentos em qualificação, mas a escola é diferente, foca no jovem. É mais uma etapa da nossa consolidação no Estado", disse Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais e Marketing da Marcopolo.

A primeira turma da escola, que funcionará em uma parceria com o Senai, terá 38 garotos e garotas entre 16 e 18 anos. "A formação é de um ano e teremos uma nova turma a cada ano. Eles aprenderão sobre montagem, mecânica, elétrica e outras matérias dentro da área técnica e industrial. Sairão prontos para trabalhar em todas elas. É claro que queremos eles na nossa fábrica, mas estarão disponíveis para todo o mercado".

Inaugurada em 2014, a fábrica da Marcopolo de São Mateus começou com capacidade para montar oito ônibus por dia. Hoje, a capacidade é de 30. No ano passado, a companhia concluiu um investimento de R$ 50 milhões para que a unidade mateense pudesse entregar ônibus elétricos completos - do chassi à carroceria.

