Comércio exterior: sai alfandegamento de área gigante, em Cariacica

Operação da GDL, na Rodovia do Contorno, em Caricica. Crédito: Divulgação/GDL

A Receita Federal autorizou o alfandegamento em uma área de 200 mil m² da GDL Logística, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Trata-se de uma ampliação, em espaço, de quase 20% do que já é um dos maiores Clias (Centro Logístico Industrial Aduaneiro) do Brasil, que tem 1,16 milhão de m². Os famosos portos secos (o outro a operar na Grande Vitória é o Terca) são um fôlego importante para o complexo portuário. Neles, assim como na zona primária do porto, é possível, com o controle da Alfândega, fazer movimentação, armazenagem e despacho de mercadorias importadas ou a serem exportadas.

"A demanda aumentou muito nos últimos anos. Conseguimos uma área importante ao lado da nossa operação e o Fisco nos autorizou a ampliar a operação como recinto alfandegado. Fizemos um investimento de R$ 8 milhões na estrutura e a área já está completamente ocupada com carros e máquinas de linha amarela (equipamentos pesados utilizados por setores como construção civil, mineração e agronegócio). Parte dela está preparada para, no futuro, receber contêineres", explicou Philippe Masse, CEO da GDL.

O executivo acredita em mais alguns anos de forte movimento de veículos importados pelo Estado (que é a maior porta de entrada de carros do Brasil). "A gente enxerga o movimento do comércio internacional crescendo como um todo no Brasil, e o Espírito Santo é um player importante. Além disso, a frota mundial de carros está passando por um processo de eletrificação, com a entrada de novos atores importantes na indústria automobilística. Algumas fábricas estão vindo para o Brasil, mas ainda haverá muita coisa vindo de fora. A transformação é grande e a demanda é alta", assinalou Masse.

De olho na expansão portuária rumo ao Norte do Espírito Santo, o CEO da GDL afirmou que a companhia vai participar do processo de seleção para a escolha do operador do Clia que deve ser instalado na região de Aracruz. "Ainda não tem data para acontecer, mas iremos participar da seleção. Não tenha dúvida disso".

A GDL começou a operar em 2018, a partir de um acordo entre Tegma (do Grupo Coimex) e Silotec.

