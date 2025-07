Chineses entram de sócios em startup fundada no Espírito Santo

A AlmoçoGrátis, startup fundada no Espírito Santo, acaba de fechar um acordo com o Han Chaoqun Group, da China, e vendeu 50% de suas operações na Ásia (China, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Japão). Pelo contrato, os chineses serão os responsáveis pela operação e, principalmente, pela expansão neste gigantesco mercado.

Fundada pelo capixaba Lucas Judice, a startup AlmoçoGrátis está em processo de internacionalização. A empresa, fundada no final da década passada, montou uma plataforma que gera um mapa operacional para auxiliar bares e restaurantes na retenção de clientes, recorrência e melhorias como um todo. Tudo a partir da avaliação feita pela própria clientela. A AlmoçoGrátis tem mais de 2,5 mil empreendimentos atendidos, entre eles potências como Burger King e Outback, e 500 mil usuários cadastrados.

Para fazer a avaliação, o cliente recebe uma refeição gratuita em troca de uma avaliação detalhada do restaurante. Ele fornece mais de 70 percepções sobre diversos aspectos do serviço. O empresário, por sua vez, terá um mapa destacando oportunidades de melhoria e diferenciação no mercado. Os consumidores interessados na troca acessam o site da empresa, que mostra os restaurantes e bares parceiros mais próximos. Ele faz a inscrição, vai ao restaurante, paga normalmente e faz a avaliação. Validado o processo, a AlmoçoGrátis faz o reembolso. A ideia é ter um bom volume de avaliações e manter o sigilo.