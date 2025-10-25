Papo de Valor #15: "tem que ter regulação, mas não pode travar a inovação", alerta CEO do Google

"Temos uma falta de definições regulatórias no país. Você investe mais onde você tem menos incertezas sobre as regras do jogo. E aí entramos em uma outra conversa. Nos Estados Unidos existe uma discussão que é a seguinte: devemos ser uma nação regulada ou inovadora? Se você regular demais ou criar regras duras demais, as pessoas não conseguem desenvolver ideias e propostas. Existe uma preocupação enorme em cima de questões saudáveis: tem que ter um arcabouço regulatório em relação ao uso de Inteligência Artificial, privacidade de dados, controle de conteúdos distribuídos para crianças... Tudo isso é saudável, mas é saudável desde que não seja tão duro a ponto de afugentar o investidor. É importante entender as consequências. Nós estamos diante de duas realidades na Inteligência Artificial: uma chinesa, que fazem e depois observam como irão regular, e uma americana, que começou com um questão muito forte de controle, mais o modelo europeu, mas que perceberam que, se continuassem nesse modelo, eles ficariam muito atrás dos chineses. Como aconteceu com a Europa. Fica para trás na capacidade de inovar, na capacidade de empreender... Eu digo sempre para as autoridades: cuidado para o Brasil não ficar para trás. É um equilíbrio delicado".