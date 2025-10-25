Abdo Filho
Papo de Valor #15: "tem que ter regulação, mas não pode travar a inovação", alerta CEO do Google

A entrevista é com Fábio Coelho, capixaba que ocupa, desde 2011, o cargo de CEO do Google no Brasil. Uma das cadeiras mais importantes do país

Vitória
Publicado em 25/10/2025 às 03h00

O capixaba, de Vitória, Fábio Coelho, ocupa, desde 2011, o cargo de CEO do Google no Brasil, uma das cadeiras mais importantes do país. Ele também é, desde 2015, vice-presidente mundial do conglomerado. Pelos cargos que ocupa e experiência acumulada, Coelho acompanha com enorme proximidade a revolução tecnológica por que passa a humanidade. "Está apenas no começo", afirma.

Na entrevista de mais de 40 minutos que concedeu ao Papo de Valor, videocast da coluna, o executivo falou sobre o futuro da Inteligência Artificial, oportunidades que estão se abrindo, o papel do ser humano nisso tudo, Flamengo (ele assumiu a vice-presidência de Tecnologia do clube do coração no ano passado), Espírito Santo, Brasil e fez um alerta sobre a tão debatida regulamentação.

"Temos uma falta de definições regulatórias no país. Você investe mais onde você tem menos incertezas sobre as regras do jogo. E aí entramos em uma outra conversa. Nos Estados Unidos existe uma discussão que é a seguinte: devemos ser uma nação regulada ou inovadora? Se você regular demais ou criar regras duras demais, as pessoas não conseguem desenvolver ideias e propostas. Existe uma preocupação enorme em cima de questões saudáveis: tem que ter um arcabouço regulatório em relação ao uso de Inteligência Artificial, privacidade de dados, controle de conteúdos distribuídos para crianças... Tudo isso é saudável, mas é saudável desde que não seja tão duro a ponto de afugentar o investidor. É importante entender as consequências. Nós estamos diante de duas realidades na Inteligência Artificial: uma chinesa, que fazem e depois observam como irão regular, e uma americana, que começou com um questão muito forte de controle, mais o modelo europeu, mas que perceberam que, se continuassem nesse modelo, eles ficariam muito atrás dos chineses. Como aconteceu com a Europa. Fica para trás na capacidade de inovar, na capacidade de empreender... Eu digo sempre para as autoridades: cuidado para o Brasil não ficar para trás. É um equilíbrio delicado".

O presidente do Google também deu dicas para os jovens. "Primeira coisa é construir competências que vão evoluir ao longo do tempo. Você precisa desenvolver uma boa reputação, é um exercício diário que precisa ser feito ao longo de anos. Se capacite e entenda que a decisão que você tomar aos 16 anos não definirá até onde você vai chegar, mas te ajudará a chegar lá. Também é muito importante ter paciência e resiliência. Não sofra demais".

Fábio Coelho (de preto), CEO do Google no Brasil, no Papo de Valor, com Abdo Filho
Fábio Coelho, CEO do Google no Brasil, no Papo de Valor, com Abdo Filho. Crédito: A Gazeta

Brasil Economia Espírito Santo Tecnologia Google

