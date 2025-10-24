Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Construtora de Linhares avança na Grande Vitória e vai lançar mais de R$ 700 milhões

Fundada em 2019, a Recanto só trabalha com imóveis econômicos, principalmente do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida

Vitória
Publicado em 24/10/2025 às 03h00
Prédios na Orla de Vila Velha
Prédios na orla de Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

Fundada em 2019, a construtora Recanto, de Linhares, vem trilhando um caminho diferente e está entrando com força na Grande Vitória. Focada em empreendimentos econômicos, destacadamente do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, a incorporadora irá lançar, em 2026 e 2027, nove empreendimentos em Vila Velha, Serra, Aracruz, Colatina e Linhares. Serão 2.220 apartamentos com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 736,9 milhões.

Veja também

Meridional vai investir R$ 30 milhões em hospital de Vila Velha
Imóveis: presidente da Assembleia do ES garante votação de taxa de cartórios em 2025

Em seis anos, a Recanto entregou dez empreendimentos nas faixas 2, 3 e 4 do Minha Casa Minha Vida. Trata-se da única construtora capixaba presente nas regiões Norte e Noroeste com empreendimentos do programa. Segundo Pedro Bolsanello, sócio e diretor de incorporação, o segredo do fôlego do negócio está na eficiência dos métodos construtivos, afinal, os preços finais das unidades do Minha Casa Minha Vida são limitados pelo governo federal.

“Nós crescemos buscando eficiência máxima em gestão e tecnologia, e focamos nas demandas do mercado. Nascemos na era digital e nos apropriamos disso. Assim conseguimos, por exemplo, lançar em Aracruz, município próspero e com elevado preço do metro quadrado, moradias acessíveis”, assinalou o empresário.

Veja também

Os caminhos do ES na revolução digital na visão do CEO do Google Brasil
O saldo da visita do ministro dos Transportes ao Espírito Santo
Imposto sobre herança só vai mudar em 2027 no Espírito Santo

A Gazeta integra o

Saiba mais
Aracruz Colatina Espírito Santo Linhares Vila Velha Mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida ES Norte

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.