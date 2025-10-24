Construtora de Linhares avança na Grande Vitória e vai lançar mais de R$ 700 milhões

Prédios na orla de Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

Fundada em 2019, a construtora Recanto, de Linhares, vem trilhando um caminho diferente e está entrando com força na Grande Vitória. Focada em empreendimentos econômicos, destacadamente do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, a incorporadora irá lançar, em 2026 e 2027, nove empreendimentos em Vila Velha, Serra, Aracruz, Colatina e Linhares. Serão 2.220 apartamentos com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 736,9 milhões.

Em seis anos, a Recanto entregou dez empreendimentos nas faixas 2, 3 e 4 do Minha Casa Minha Vida. Trata-se da única construtora capixaba presente nas regiões Norte e Noroeste com empreendimentos do programa. Segundo Pedro Bolsanello, sócio e diretor de incorporação, o segredo do fôlego do negócio está na eficiência dos métodos construtivos, afinal, os preços finais das unidades do Minha Casa Minha Vida são limitados pelo governo federal.

“Nós crescemos buscando eficiência máxima em gestão e tecnologia, e focamos nas demandas do mercado. Nascemos na era digital e nos apropriamos disso. Assim conseguimos, por exemplo, lançar em Aracruz, município próspero e com elevado preço do metro quadrado, moradias acessíveis”, assinalou o empresário.

A Gazeta integra o Saiba mais