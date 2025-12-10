Acordo fechado: novo porto será construído em Praia Mole, no ES

Área, em Praia Mole, que vai receber terminal de petróleo da Blue Terminals. Crédito: Divulgação/Blue Terminals

Blue Terminals, empresa da Zmax Group, e Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória, assinaram contrato de 25 anos para implantação do Terminal de Granéis Líquidos de Praia Mole. Agora, a Blue Terminals está liberada para construir um porto para a movimentação de petróleo no local, que fica em uma área da Vports perto do Porto de Tubarão, da Vale, e do Porto de Praia da Mole, operado por ArcelorMittal, Usiminas e Gerdau. O acordo prevê investimento de R$ 340 milhões e início das operações em 2028.

O TGL de Praia Mole terá capacidade para movimentar cerca de 14 milhões de toneladas de petróleo por ano, o equivalente a 100 milhões de barris. No local, que tem boa profundidade (calado de 25 metros), os navios que vêm das plataformas em alto-mar farão o transbordo do óleo para navios gigantes que levarão o produto mundo afora. É o chamado ship to ship. Importante lembrar que o Brasil, nos últimos anos, vem se consolidando como um grande exportador de petróleo.

Para o diretor executivo da Blue Terminals, Bruno Fardin, o TGL Praia Mole avança de forma definitiva. “O projeto simboliza desenvolvimento, modernização e oportunidades, alinhando crescimento econômico e responsabilidade socioambiental para consolidar o Estado como referência logística no país”.

O diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, ressalta que a assinatura do 17º contrato desde a concessão do Complexo Portuário de Vitória à iniciativa privada, há três anos, é mais uma demonstração do compromisso da Vports com o Espírito Santo. “Neste ano, a Vports firmou parcerias estratégicas em segmentos diversos, sendo os dois últimos contratos com prazo superior a 15 anos, o que traz relevantes investimentos para o Estado. Este novo contrato traz uma nova linha de serviços, com capacidade dedicada à exportação de petróleo, reforçando a nossa vocação multipropósito”.

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, comemorou o anúncio. “Essa é uma vocação tradicional do Espírito Santo que tem crescido e vai continuar crescendo contribuindo muito com o desenvolvimento do nosso Estado”.

O investimento vai gerar até R$ 80 milhões anuais em royalties distribuídos entre Vitória, Serra e Vila Velha. O licenciamento ambiental está em andamento, assim como o projeto de engenharia.

