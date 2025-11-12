CASACOR ES 2026 será no  Hotel Canto do Sol na Praia de Camburi

André Secchin, Lígia Diniz, André Pretti, Graziela de Caroli e Pedro Ariel: no lançamento da mostra de decoração de 2026. Crédito: Marcela Sampaio/CASACOR
Mente e Coração
A CASACOR ES 2026 vai ser realizada no icônico Hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi, de 16 de julho a 06 de setembro. O lançamento da mostra, que celebra 30 anos no Estado, reuniu profissionais, empresários e instituições do setor criativo e da arquitetura no Clube A, no coração da Praia do Canto. Os anfitriões foram Lígia Diniz e Felipe Fioroti. O curador da CASACOR nacional, Pedro Ariel, revelou o tema do próximo ano da mostra em todo o País: “Mente e Coração”. O conceito propõe refletir sobre o lar como refúgio e espaço de cura, unindo razão e emoção em tempos de tanta exposição e conectividade. “Mente e Coração unidos para a gente construir uma vida melhor”, resumiu Ariel.
EM SALVADOR
O escritório Abreu Júdice Advogados, participou em Salvador, no XIII Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE), um dos mais importantes fóruns de debate sobre o sistema eleitoral brasileiro. Organizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o evento reuniu ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juristas, parlamentares e magistrados de todos os Tribunais Regionais Eleitorais. Na foto: Rodrigo Júdice, Danilo Costa Luiz e Adriano S'antana Pedra. Crédito: Divulgação
Lançamento de livro
O médico nefrologista Dr. Nilson Mesquita Filho lança nesta quarta-feira (12), às 19h, na Cafeteria do Espaço Saúde, na Praia do Morro, em Guarapari. O obra reúne contos médicos de ficção com uma pegada de bom humor.
Direito tributário
No dia 19 de novembro, o Sheraton Vitória será palco do lançamento do Instituto Capixaba de Direito Tributário (ICDT), com almoço seguido de debate sobre os impactos da Reforma Tributária do Consumo. Entre os nomes confirmados estão os juristas Luís Eduardo Schoueri, Roque Antonio Carrazza, Gustavo Brigagão e Lana Borges Câmara. O ICDT nasce como uma associação sem fins lucrativos, dedicada à produção de conhecimento técnico na área tributária. O evento conta com o apoio do presidente do Sindiex, Sidemar Costa.
Alto Verão 26
A ÓST e ViX Paula Hermanny convidam para um get together para lançar o alto verão 2026, nesta quarta-feira (12), na loja Vix da Praia do Canto. O encontro de moda, arte e tempo começa às 17h.
Audição de piano
Vem aí a audição dos alunos do pianista Bruno Leão. Marcada para o dia 12 de dezembro, no Hotel Sheraton, o evento contará com uma atmosfera encantadora criada por Flávia Nolasco, que assina a decoração.
HAPPY HOUR
Max Mello, Marcia Paoliello, Zélia Sathler, Christina Barros e Carlos Marianelli: em happy Hour com pizza, vinho e o talk da Tramontina, comandado pela arquiteta Letícia Ferreira. Crédito: Cloves Louzada
Diabetes e visão
O 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, chega com um alerta para a saúde ocular. No Hospital de Olhos de Vitória, quase 1.200 pacientes já foram diagnosticados com retinopatia diabética, doença que danifica os vasos da retina e pode levar à cegueira. “Muitos só descobrem quando o dano já é irreversível”, explica o Dr. Renato Vieira Gomes. O especialista reforça que o cuidado com o diabetes deve incluir consultas regulares ao oftalmologista.
Aprovados em Medicina
Laís Coutinho Passamani, Ísis Vieira Salles e Ilan Klein Bermudes, todos alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, são os três primeiros colocados do vestibular de Medicina da Emescam. Ao todo, a escola aprovou 11 alunos até o momento. O resultado, de acordo com o diretor Mário Broetto, deve-se a um conjunto de estratégias desenvolvidas pela escola ao longo dos anos, com destaque para um histórico estudantil consistente e de longo prazo, que é potencializado na 3ª série com turmas específicas de Exatas, Humanas e Biomédicas, além da realização de vários simulados de diferentes modelos ao longo do ano, tudo isso ligado a um projeto pedagógico que visa dar autonomia e protagonismo aos alunos. “Acompanhamos os alunos continuamente por meio de testes, avaliações e simulados, cujos resultados permitem que os alunos avaliem seus desempenhos individuais constantemente e direcionem seus estudos de forma estratégica buscando as aprovações”, avalia.
A voz dos rodeios
Gleydson Rodrigues, um dos nomes mais respeitados da locução de rodeios no Brasil vai ser o responsável por narrar o Rodeio Show, que acontecerá durante a 32ª Expo Afonso Cláudio, de 19 a 23 de novembro. Gleydson é locutor de rodeio desde 1994, é presença confirmada nas maiores festas de peão do Brasil, participando de mais de 100 por ano. Seu talento o levou para a televisão, rendendo uma participação como locutor na novela América, da Rede Globo, e apresentador do programa Top Team TV, na Record News.
Felipe Finamore e o filho Felipinho assisitiram a vitória do Flamengo (3 gols) sobre o Santos (2 gols), no domingo (09), no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde o Danilo, jogador do Flamengo, jogou com a camisa nº 13 com o nome F.Finamore.
INAUGURAÇÃO
Rodrigo Nogueira Ramos, Ingrid Nogueira, Fernanda Pedroni e André Buzetti Furtado: na inauguração oficial da Four Life Academia, na Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: Octávio Lucas
