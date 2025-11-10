Veja quem prestigiou o 13° Fórum Liberdade e Democracia de Vitória

O diretor institucional do Líderes do Amanhã Édipo Ferreira, Cesar Mocelin e o presidente do Instituto Líderes do Amanhã Victor Casagrande. Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Em Vix
Com o tema “Assuma seu futuro”, o 13º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, realizado anualmente pelo Instituto Líderes do Amanhã, reuniu autoridades e empresários, nesta quinta-feira (06) e sexta-feira (07), no Centro de Convenções de Vitória. Os governadores Renato Casagrande, do Espírito Santo e Ronaldo Caiado, de Goiás, conversaram com o público na painel "O futuro do Brasil". Após o Fórum, foi realizado o Jantar Exclusivo, no Le Buffet Master, com a participação do economista Paulo Guedes, com a palestrará sobre o tema “Oportunidades e riscos da nova economia.”
NO RIO
Um almoço no Casa Tua, na Barra da Tijuca, marcou o lançamento das novas criações do designer Dorion Soares. Com peças que exaltam o design artístico e a força das gemas preciosas, o evento reuniu clientes e amigas da marca em um ambiente de pura sofisticação. Na foto: Tatiana e Dorion Soares, Jaqueline Martins e Robson Martins. Crédito: Vera Donato
ASES movimenta a cena empresarial ...
A manhã do dia 12 de novembro promete ser de grande circulação no Steffen Centro de Eventos. A ASES realiza seu tradicional Café de Negócios, desta vez com um sabor especial: além do último CANEG do ano, a programação recebe a 1ª Feira ASES Inova, novidade que chega para reforçar a aposta da instituição na inovação. O painel “Por que Inovar no Espírito Santo” reúne nomes de peso, como Bruno Lamas (SECTI), Pablo Lira (IJSN) e mediação de Jardel Pereira, diretor de Inovação da ASES. Para o presidente Fábio Junger, fechar o ano discutindo o futuro do Estado é reafirmar o compromisso com o desenvolvimento regional.
... com café e feira inédita
Logo após o café, a 1ª Feira ASES Inova entra em cena com 24 estandes e um circuito técnico que percorre temas como inteligência artificial, automação, carreiras do futuro, ciência e tecnologia aplicada. Jardel Pereira define o encontro como um marco para a Serra, que se consolida como cidade de inovação ao reunir governo, indústria, academia e startups. A programação ainda destaca nomes como Elton Siqueira (FAPES), Franco Machado (Mogai), Letícia Priscila (Dikma Digital), Francisco Rapchan (IFES) e o palestrante magna Flávio Figueiredo Assis, referência em mobilidade elétrica.
QUERIDOS DE RR
Kaiky Plaster e Ricardo Silveira: em noite de festa na Lareira Portuguesa, na segunda-feira (03). Crédito: Divulgação
Inovação capixaba
A Globalsys, empresa de tecnologia com atuação nacional, celebra os resultados de sua parceria com a Kora Saúde, um dos maiores grupos hospitalares do país. A companhia foi responsável por modernizar e centralizar os dados das 17 unidades da rede, incluindo os hospitais capixabas, garantindo mais agilidade e precisão na tomada de decisões. Com o novo sistema, informações estratégicas passaram a ser acessadas em tempo real, diretamente de qualquer dispositivo, facilitando a gestão e contribuindo para um atendimento ainda mais eficiente. O projeto tem sido apontado como referência no setor e evidencia o potencial da inovação desenvolvida no Espírito Santo.
COQUETEL
Kassio Fontoura e Marcela Grasseli: em encontro de arquitetos e designers em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
