Veja quem prestigiou o 13° Fórum Liberdade e Democracia de Vitória

ASES movimenta a cena empresarial ...

A manhã do dia 12 de novembro promete ser de grande circulação no Steffen Centro de Eventos. A ASES realiza seu tradicional Café de Negócios, desta vez com um sabor especial: além do último CANEG do ano, a programação recebe a 1ª Feira ASES Inova, novidade que chega para reforçar a aposta da instituição na inovação. O painel “Por que Inovar no Espírito Santo” reúne nomes de peso, como Bruno Lamas (SECTI), Pablo Lira (IJSN) e mediação de Jardel Pereira, diretor de Inovação da ASES. Para o presidente Fábio Junger, fechar o ano discutindo o futuro do Estado é reafirmar o compromisso com o desenvolvimento regional.