  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Veja como foi a abertura da mostra que celebra o centenário de Dionísio Del Santo

Vitória
Publicado em 08/11/2025 às 04h00
Flavia Dalla, Sandro Novaes, Sandra Matias, Felipe Scovino , Lara Brotas, Rosana Paste e Paulo Vivacqua

Flavia Dalla, Sandro Novaes, Sandra Matias, Felipe Scovino, Lara Brotas, Rosana Paste e Paulo Vivacqua: no vernissage de “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje” nesta quinta-feira (06), na Matias Brotas. Crédito: Mônica Zorzanelli

Del Santo 100 anos

Foi dada a largada às comemorações do centenário do artista capixaba Dionísio Del Santo, com a abertura da exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino. O vernissage, nesta quinta-feira (06), na Galeria, foi super prestigiado por artistas, colecionadores, professores e autoridades. A mostra  “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje” reúne obras de Del Santo, além de obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba, entre eles Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Paste. A mostra, que marca também os 20 anos de atuação da Matias Brotas. Fica em cartaz até 12 de fevereiro de 2026. Veja quem circulou pelo vernissage.

EXPOSIÇÃO

Frederico Mascarenhas, Mirella Schena, Renato Casagrande, Maria Virgínia Casagrande, Sofia Fan e Fabrício Noronha

O Parque Cultural Casa do Governador inaugurou na última quarta-feira (5) o recorte da mostra Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira, da Coleção Itaú Cultural. Com curadoria de Iatã Cannabrava, a exposição fica em cartaz até 27 de fevereiro de 2026 na Galeria Gabinete e apresenta 43 obras de 14 artistas ligados ao Foto Cine Clube Bandeirante, grupo que redefiniu os rumos da fotografia no Brasil nas décadas de 1940 e 1950.“ Na foto: Frederico Mascarenhas, Mirella Schena, o governador Renato Casagrande, a primeira-dama do ES Maria Virgínia Casagrande, Sofia Fan e Fabrício Noronha . Crédito: Ilson Nedel

Giovanna Tristão. Mônica Zorzanelli
ARTE 

Giovanna Tristão abriu a exposição O Lugar que não Sabemos", nesta quinta-feira (06), na Casa da Memória de vila Velha, na Prainha, Vila Velha. 

Nova Libanesa Homem

O Ventanas, empreendimento da Nazca na Praia do Canto, amplia seu mix comercial com a chegada da Maison Libanesa Homem, tradicional marca de moda masculina que inaugura sua nova loja nesta segunda-feira (10). Especializada em moda social masculina, com ternos, camisas, sapatos e acessório, a marca tem 104 anos de história e é exclusiva da linha Armani no Estado.  O anfitrião será Cesinha Saade. 

Moda e joias

Carol Neves recebe Maria Helena Pessôa de Queiroz, nesta segunda-feira (10), na Galeria Matias Brotas, em Vitória, para um talk com o tema “A roupa veste, e a Joia transforma.”

Para elas

O Instituto E.L.A.S, presidido pela advogada Cristiane Puppim, promove uma noite especial de homenagens a mulheres que se destacam em suas áreas no próximo dia 18 de novembro, no Cerimonial Reserva Porto, na Serra, celebrando também a oficialização do Instituto como uma associação civil sem fins lucrativos voltada para o empreendedorismo feminino.

Exclusivo

A Farmácia Alquimia e a Sovitá Ativos promovem um encontro exclusivo com Mika Yamaguchi, farmacêutica bioquímica e CEO da Be Science, no dia 11 de novembro, no Lareira UP. O evento abordará "A Nutrição da Pele na Era dos Análogos de GLP-1", destacando a importância de discutir como inovações farmacológicas impactam a saúde e aparência da pele, e prometendo ser um marco para profissionais da saúde e beleza. Raigna Vasconcelos, diretora da Alquimia, comenta que uma experiência imersiva, pensando junto à Nuvem, de Rachel Pires, será oferecida aos convidados, com base em um produto que será apresentado no evento.

COQUETEL

aline leivas, ruth rebello, maurício bomfim

Pela primeira vez, o renomado designer de mobiliário assinado Maurício Bomfim veio a Vitória  para um encontro décor, na Canto Encanto Experience, da empresária Ruth Rebello. Ele conduziu um talk onde falou de tendências, inspiração e tecnologia aplicada ao mobiliário. Na foto: Aline Leivas, Ruth Rebello e Maurício Bomfim . Crédito: Cloves Louzada

Sessão de autógrafos

Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia, recebe convidados na próxima quinta-feira (13), para um evento com o escritor e montanhista Juarez Gustavo Soares, autor do livro "Os Dois Everestes". O encontro acontece no decorado do empreendimento Arti Design Living (Cittá e Apex), à Rua São Paulo, 2020, Praia da Costa, a partir das 18 horas. Juarez Gustavo participará de um bate-papo sobre as temáticas do livro, que aborda os paralelos entre a escalada física do Everest e a jornada de superação após a perda dos pais. Após o talk, haverá sessão de autógrafos com o autor.

Empoderadonas 2025

Fenômeno do empreendedorismo de resultados, Natalia Beauty é uma das convidadas especiais do EMPODERAdonas 2025, maior evento de empreendedorismo feminino do Espírito Santo. A profissional vai compartilhar sua trajetória de transformação, de uma sala de 30 m² a um ecossistema empresarial milionário, no palco principal do evento. O encontro será no dia 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória, e vai reunir milhares de mulheres interessadas em liderança, inovação, propósito e crescimento pessoal. As inscrições gratuitas estão abertas no site www.empoderadonas.com.br.

HALLOWEEN

Carla Buaiz, Maria Victoria, Beatriz, Letícia Buaiz e Bento em uma manhã de encanto e imaginação na edição do Café Infantil inspirado no Halloween no atelier da designer na Praia do Canto

Carla Buaiz, Maria Victoria, Beatriz, Letícia Buaiz e Bento: no Café Infantil inspirado no Halloween no atelier de Carla Buaiz na Praia do Canto. Crédito: Veida Lopes

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Helena Barbero, Marluci Eiras, Dani Coutinho e Nathalia Martins
Carol Celico e Helena Barbero apresentam talk de moda e luxo em Vitória
Giliard Ferreira, Mariana Lindenberg, Daniela Abreu, Felipe Rigoni, Marcelo Saintive, Marcello Moraes e Neyval Costa Reis Júnior
Atitude Sustentável promove debate sobre descarbonização na Rede Gazeta; fotos
Visita na Casas Conceito
Arquitetos capixabas vivem experiência de arte e design em Salvador

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte Casamento Exposição Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível