Veja como foi a abertura da mostra que celebra o centenário de Dionísio Del Santo

Flavia Dalla, Sandro Novaes, Sandra Matias, Felipe Scovino, Lara Brotas, Rosana Paste e Paulo Vivacqua: no vernissage de “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje” nesta quinta-feira (06), na Matias Brotas. Crédito: Mônica Zorzanelli
Del Santo 100 anos
Foi dada a largada às comemorações do centenário do artista capixaba Dionísio Del Santo, com a abertura da exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino. O vernissage, nesta quinta-feira (06), na Galeria, foi super prestigiado por artistas, colecionadores, professores e autoridades. A mostra “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje” reúne obras de Del Santo, além de obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba, entre eles Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Paste. A mostra, que marca também os 20 anos de atuação da Matias Brotas. Fica em cartaz até 12 de fevereiro de 2026. Veja quem circulou pelo vernissage.
EXPOSIÇÃO
O Parque Cultural Casa do Governador inaugurou na última quarta-feira (5) o recorte da mostra Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira, da Coleção Itaú Cultural. Com curadoria de Iatã Cannabrava, a exposição fica em cartaz até 27 de fevereiro de 2026 na Galeria Gabinete e apresenta 43 obras de 14 artistas ligados ao Foto Cine Clube Bandeirante, grupo que redefiniu os rumos da fotografia no Brasil nas décadas de 1940 e 1950.“ Na foto: Frederico Mascarenhas, Mirella Schena, o governador Renato Casagrande, a primeira-dama do ES Maria Virgínia Casagrande, Sofia Fan e Fabrício Noronha . Crédito: Ilson Nedel
Giovanna Tristão abriu a exposição O Lugar que não Sabemos", nesta quinta-feira (06), na Casa da Memória de vila Velha, na Prainha, Vila Velha.
Nova Libanesa Homem
O Ventanas, empreendimento da Nazca na Praia do Canto, amplia seu mix comercial com a chegada da Maison Libanesa Homem, tradicional marca de moda masculina que inaugura sua nova loja nesta segunda-feira (10). Especializada em moda social masculina, com ternos, camisas, sapatos e acessório, a marca tem 104 anos de história e é exclusiva da linha Armani no Estado. O anfitrião será Cesinha Saade.
Moda e joias
Carol Neves recebe Maria Helena Pessôa de Queiroz, nesta segunda-feira (10), na Galeria Matias Brotas, em Vitória, para um talk com o tema “A roupa veste, e a Joia transforma.”
Para elas
O Instituto E.L.A.S, presidido pela advogada Cristiane Puppim, promove uma noite especial de homenagens a mulheres que se destacam em suas áreas no próximo dia 18 de novembro, no Cerimonial Reserva Porto, na Serra, celebrando também a oficialização do Instituto como uma associação civil sem fins lucrativos voltada para o empreendedorismo feminino.
Exclusivo
A Farmácia Alquimia e a Sovitá Ativos promovem um encontro exclusivo com Mika Yamaguchi, farmacêutica bioquímica e CEO da Be Science, no dia 11 de novembro, no Lareira UP. O evento abordará "A Nutrição da Pele na Era dos Análogos de GLP-1", destacando a importância de discutir como inovações farmacológicas impactam a saúde e aparência da pele, e prometendo ser um marco para profissionais da saúde e beleza. Raigna Vasconcelos, diretora da Alquimia, comenta que uma experiência imersiva, pensando junto à Nuvem, de Rachel Pires, será oferecida aos convidados, com base em um produto que será apresentado no evento.
COQUETEL
Pela primeira vez, o renomado designer de mobiliário assinado Maurício Bomfim veio a Vitória para um encontro décor, na Canto Encanto Experience, da empresária Ruth Rebello. Ele conduziu um talk onde falou de tendências, inspiração e tecnologia aplicada ao mobiliário. Na foto: Aline Leivas, Ruth Rebello e Maurício Bomfim . Crédito: Cloves Louzada
Sessão de autógrafos
Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia, recebe convidados na próxima quinta-feira (13), para um evento com o escritor e montanhista Juarez Gustavo Soares, autor do livro "Os Dois Everestes". O encontro acontece no decorado do empreendimento Arti Design Living (Cittá e Apex), à Rua São Paulo, 2020, Praia da Costa, a partir das 18 horas. Juarez Gustavo participará de um bate-papo sobre as temáticas do livro, que aborda os paralelos entre a escalada física do Everest e a jornada de superação após a perda dos pais. Após o talk, haverá sessão de autógrafos com o autor.
Empoderadonas 2025
Fenômeno do empreendedorismo de resultados, Natalia Beauty é uma das convidadas especiais do EMPODERAdonas 2025, maior evento de empreendedorismo feminino do Espírito Santo. A profissional vai compartilhar sua trajetória de transformação, de uma sala de 30 m² a um ecossistema empresarial milionário, no palco principal do evento. O encontro será no dia 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória, e vai reunir milhares de mulheres interessadas em liderança, inovação, propósito e crescimento pessoal. As inscrições gratuitas estão abertas no site www.empoderadonas.com.br.
HALLOWEEN
Carla Buaiz, Maria Victoria, Beatriz, Letícia Buaiz e Bento: no Café Infantil inspirado no Halloween no atelier de Carla Buaiz na Praia do Canto. Crédito: Veida Lopes
