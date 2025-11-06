Arquitetos capixabas vivem experiência de arte e design em Salvador

Os irmãos Souto, Marcela, Eduardo e Rodrigo, da loja Stampa, levaram mais um grupo de arquitetos capixabas para uma experiência em Salvador, Bahia. O grupo ficou hospedado no Gorges Residence, que tem cada apartamento assinado por um arquiteto com móveis de designers famosos. A experiência começou logo na chegada com welcome drinques no rooftop do Gorges com direito a um pôr do sol de tirar o fôlego. Já de noite, o grupo foi de visitar a mostra Casas Conceito seguido de um jantar exclusivo no Ori Rooftop com vista para o Elevador Lacerda. Na manhã seguinte, o café da manhã foi mais uma experiência, no Hotel Fasano , e de lá o grupo seguiu para visitar a fábrica da Tidelli, marca brasileira referência internacional em móveis outdoor living, cuja Stampa representa com exclusividade no Espírito Santo. Guiados pelo diretor da marca, Luciano Mandelli, os profissionais conheceram de perto todos os processos da fabricação dos móveis, da estrutura de alumínio ou madeira, à pintura, acabamento e até a produção das cordas, o diferencial da marca com mais de 50 cores. Muitos detalhes que deixaram todos impressionados, ainda mais ao saber que tudo é tão artesanal e são fabricados mais de 400 peças por dia, e a marca além de estar presente em diversas capitais brasileiras, também já está em diversos países da América Latina, EUA, Dubai e até na Angola.