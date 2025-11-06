Arquitetos capixabas vivem experiência de arte e design em Salvador

Os irmãos Souto, Marcela, Eduardo e Rodrigo, da loja Stampa, levaram um grupo de arquitetos capixabas para uma experiência em Salvador, Bahia. Crédito: Divulgação
Em Salvador
Os irmãos Souto, Marcela, Eduardo e Rodrigo, da loja Stampa, levaram mais um grupo de arquitetos capixabas para uma experiência em Salvador, Bahia. O grupo ficou hospedado no Gorges Residence, que tem cada apartamento assinado por um arquiteto com móveis de designers famosos. A experiência começou logo na chegada com welcome drinques no rooftop do Gorges com direito a um pôr do sol de tirar o fôlego. Já de noite, o grupo foi de visitar a mostra Casas Conceito seguido de um jantar exclusivo no Ori Rooftop com vista para o Elevador Lacerda. Na manhã seguinte, o café da manhã foi mais uma experiência, no Hotel Fasano , e de lá o grupo seguiu para visitar a fábrica da Tidelli, marca brasileira referência internacional em móveis outdoor living, cuja Stampa representa com exclusividade no Espírito Santo. Guiados pelo diretor da marca, Luciano Mandelli, os profissionais conheceram de perto todos os processos da fabricação dos móveis, da estrutura de alumínio ou madeira, à pintura, acabamento e até a produção das cordas, o diferencial da marca com mais de 50 cores. Muitos detalhes que deixaram todos impressionados, ainda mais ao saber que tudo é tão artesanal e são fabricados mais de 400 peças por dia, e a marca além de estar presente em diversas capitais brasileiras, também já está em diversos países da América Latina, EUA, Dubai e até na Angola.
COMENDA
Em uma noite de celebração e reconhecimento, o governador Renato Casagrande, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Willian Silva, e a deputada estadual Janete de Sá receberam a Comenda Notarial e Registral do Espírito Santo 2025, concedida pelo Sinoreg-ES. A cerimônia, realizada na Casa Lounge Praia do Canto, reuniu autoridades, juristas e delegatários em um ambiente marcado por música ao vivo e homenagens emocionantes. A honraria celebra personalidades que contribuem para o fortalecimento do serviço extrajudicial e do Estado, evidenciando a parceria entre os cartórios e o poder público capixaba. Na foto: o presidente do Sinoreg-ES Marcio Romaguera com os homenageados Janete de Sá, Renato Casagrande e Des. Willian Silva. Crédito: Cacá Lima
Em busca do que há de mais moderno na medicina regenerativa, a dermatologista Priscila Passamani acaba de retornar da Coreia do Sul, onde participou de um congresso voltado à skin quality e à longevidade cutânea. Na bagagem, Priscila traz novos protocolos e ativos exclusivos para o tratamento do melasma, além de novidades combinando tecnologia de ponta, regeneração celular e medicina preventiva. Inspirada na filosofia coreana, que une ciência e autocuidado, ela incorpora à sua prática clínica o conceito de prevenir antes de tratar, promovendo uma pele saudável, luminosa e com estrutura preservada ao longo dos anos.
LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO
Wanderson Sales, Renata Araújo e Letícia Finamore: no novo empreendimento imobiliário da Impacto Engenharia, em Jardim Camburi, que será lançado neste sábado (08), para o público. Crédito: Vitor Machado
Advocacia
A Machado, Mazzei & Pinho, tradicional banca capixaba de advocacia com quase três décadas de atuação, segue ampliando sua presença em nível nacional. O escritório vai representar, na condição de Amicus curiae - participante convidado para contribuir com informações e argumentos técnicos -, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis) na principal ação judicial do setor em curso, que trata de manutenção de créditos tributários, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O convite é resultado do trabalho de destaque realizado junto ao Sindipostos-ES, no qual o escritório, por meio da atuação dos advogados Marcelo Altoé e João Gomes Netto, obteve decisões amplamente favoráveis em 1ª e 2ª instâncias sobre a questão. O julgamento no STJ está marcado para o próximo dia 12 de novembro, e a decisão servirá de referência obrigatória para todos os tribunais brasileiros em ações semelhantes.
Em BH
O cirurgião plástico Ariosto Santos não para! Em busca constante de atualização, ele embarca em novembro para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que acontece de 12 a 15 de novembro de 2025, no Minas Centro, em Belo Horizonte.
Exposição
A exposição fotográfica "50 Carnavais" será aberta nesta quinta-feira (06), às 19h, na Quadra do Pega no Samba. Será uma noite para homenagear os 50 anos da escola com registros de Samuel Vieira, Zanete Dadalto e Jessika Ferreira.
Livro
Antonio Lievori lançou nesta quarta-feira (05) o livro "Tempo - A Moeda da Vida", no Espaço Patrick Ribeiro. A renda foi destinada ao Instituto Tkare.
BATE-PAPO
A empresária do ramo óptico Isabela Heiderich e a médica dermatologista Isabela Coelho promoveram um bate-papo sobre proteção solar e cuidados com a pele para o verão no Shopping Vila Velha. No clique, Ana Paula Moreira e Leticia Machado entre as Isabelas. Crédito: Pedro Oliver
A joalheria capixaba Carolina Neves encerra 2025 com 17 vitrines ao redor do mundo, consolidando sua presença global. Após conquistar o mercado europeu com pontos em Paris e Saint-Tropez, a marca amplia sua atuação nos Estados Unidos, onde passa a integrar novamente o portfólio da prestigiada Broken English, em Nova York, e estreia na tradicional Jimmy’s New York, referência em luxo desde 1948. Fundada há 12 anos, a joalheria soma 14 pontos físicos e três plataformas online internacionais, levando o design autoral, as gemas brasileiras e o DNA vibrante da marca a novos públicos no cenário do luxo contemporâneo.
FESTA
O diretor executivo Fabrício Cambruzzi, o diretor de Negócios Odair Dalagasperina, a vice-presidente Samara Gomes Beretti, o diretor de Operações Cesar Possamai e o presidente Marcos André Balbinot, estiveram na festa de 40 anos da Sicredi Serrana. O evento reuniu fundadores, associados e lideranças para celebrar a trajetória de sucesso da instituição, que hoje soma 220 mil associados entre o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo. Crédito: Divulgação
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível