Geanne Serpa celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Geanne Serpa celebrou 50 anos, na Casa Vilani, no sábado (01º). Crédito: Cloves Louzada
Viva, Geanne!
Geanne Serpa cinquentou com festa no sábado (01º), na Casa Vilani, em Vitória. A aniversariante recebeu a família e amigos, ao lado do marido Eduardo Serpa e das filhas Letícia e Maria Eduarda. Rodrigo de Paula e Banda ferveram a pista. Veja as fotos de Cloves Louzada!
PRÊMIO 1
O governador, Renato Casagrande, recebeu das mãos de Renan Chieppe e Paula Corrêa um exemplar do livro Tudo pela Vida, que celebra a trajetória da Viação Águia Branca na promoção da segurança e do cuidado com as pessoas. A entrega foi feita durante o Prêmio Destaque Fetransportes, na sexta-feira (31). Crédito: Débora Benaim
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, está em ritmo acelerado. Sua agenda anda pra lá de movimentada com os preparativos finais para a conclusão das obras de restauro do Theatro Carlos Gomes. A entrega oficial do monumento já tem data marcada: 22 de novembro. Até lá, Erika acompanha de perto os últimos ajustes. E ela adianta: os capixabas vão se surpreender com o novo Carlos Gomes, que contará com elevadores para a orquestra e para o público, nova climatização e até um café com vista para a Praça Costa Pereira, entre muitas outras novidades. Em meio a grande movimentação, Erika reforça a relevância dos parceiros que tornaram o projeto possível: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a EDP, com investimentos de R$ 10 milhões cada.
PRÊMIO 2
a empresária Karla Diniz fez história ao se tornar a primeira mulher do setor de transporte de cargas a receber a Medalha do Mérito Empresarial, no Prêmio Destaque Fetransportes 2025, realizado na última sexta-feira (31), no Le Buffet, em Vitória. Karla é fundadora da TopTrans. Na foto, com Simone Garcia, superintendente da Fetransportes. Crédito: Débora Benaim
Dia do Arquiteto
Eugênia De Nadai e Sabrina De Nadai celebram o Dia do Arquiteto com uma noite especial para convidados no dia 12 de novembro, na loja Vix Design Móveis Planejados, na Praia da Costa. O evento visa inspirar e valorizar profissionais que transformam espaços com criatividade e propósito e contará com a palestra que terá como tema “A imagem invisível dos espaços: como sua estética comunica antes das palavras”, da consultora de imagem Rogelia Spelta, referência em Imagem Estratégica e Posicionamento Premium.
Pesquisa clínica
O Espírito Santo está prestes a ganhar espaço relevante no mapa internacional da pesquisa clínica com a primeira CRO (Contract Research Organization, organização coordenadora de estudos clínicos) do Estado, o CaseXCenders. A empresa vai coordenar estudos científicos e realiza nesta sexta-feira, 7 de novembro, um encontro para marcar oficialmente esse novo capítulo. O evento terá a presença do oftalmologista norte-americano David Almeida, do farmacêutico Bruno Gagnon, além dos médicos capixabas Fernando Zanete e Thiago Cabral, responsáveis pela condução clínica do estudo sobre retinopatia diabética.
As paulistas Rose Garcias, Amanda Martins e a nossa Fernanda Prates: no Halloween do Copacabana Palace. A produção foi assinada pela ClosetMy.
COMEMORAÇÃO
O diretor-presidente da Multilift, Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro, recebeu convidados em evento na Casa Mizzi para comemorar os 30 anos da operadora portuária. Fundada em 1995, a Multilift consolidou-se como uma das principais empresas de logística integrada do Brasil, com atuação destacada em operações portuárias, armazenagem e transporte rodoviário. Somente pelo Porto de Vitória, a companhia movimenta cerca de 2 milhões de toneladas por ano. Na foto: Wagner Cantarela (Multilift), Rafael Fatorrelli (Multilift), Adriana Pessotti (Vports), Gustavo Serrão (Vports), Luiz Fernando Vilela (Multilift). Crédito: Marcio Auriema
