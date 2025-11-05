Geanne Serpa celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

No novo Carlos gomes

A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, está em ritmo acelerado. Sua agenda anda pra lá de movimentada com os preparativos finais para a conclusão das obras de restauro do Theatro Carlos Gomes. A entrega oficial do monumento já tem data marcada: 22 de novembro. Até lá, Erika acompanha de perto os últimos ajustes. E ela adianta: os capixabas vão se surpreender com o novo Carlos Gomes, que contará com elevadores para a orquestra e para o público, nova climatização e até um café com vista para a Praça Costa Pereira, entre muitas outras novidades. Em meio a grande movimentação, Erika reforça a relevância dos parceiros que tornaram o projeto possível: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a EDP, com investimentos de R$ 10 milhões cada.