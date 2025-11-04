Veja como foi o badalado Halloween 2025 do Iate Clube do ES

O Iate Clube do Espírito Santo realizou, nnaa última sexta-feira (31), o Halloween – Horror à Beira-Mar! O clube virou um verdadeiro set de cinema: fantasias caprichadas, decoração de arrepiar e uma energia contagiante. O comodoro Fabiano Pereira chegou diretamente de Hogwarts, com sua fantasia de Harry Potter. E sua esposa, a diretora social Karina Machado, de Hermione. O momento mais surpreendente foi o flash mob de “Thriller”, com dançarinos profissionais e um Michael Jackson que colocou todos para dançar. As bandas Back to the Past e Duets ficaram por conta do rock n’roll. Veja as fotos de Italo Spanol.

Fabiana Croce e Mônica Murad: em festa do Dia das Bruxas, dia 31, na Praia do Canto. Crédito: Divulgação

Após o grande sucesso da Exposição Kalunga, com fotografias de Orestes Locatel e Gustavo Minas, no Festival de Fotografia FotoRio, a Mosaico Fotogaleria parte na próxima semana para Campinas, onde participa do Festival Hercule Florence, que vai homenagear Sebastião Salgado. Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi foram convidados para abrir a programação do festival no auditório central da Unicamp com a projeção Amazônia, um audiovisual criado por Sebastião Salgado que une suas fotografias com a música Floresta do Amazonas, de Heitor Villa-Lobos. A apresentação acontece em parceria com o Estúdio Sebastião Salgado, com sede em Paris. Os fotógrafos também farão a mediação de uma mesa sobre fotografia humanista e o trabalho de Salgado. No mesmo festival, Tadeu Bianconi apresenta sua exposição “cidades [in] visíveis” que vai inaugurar a mais nova galeria de fotografia da cidade de Campinas, a Foto Ponto. O fotógrafo Gabriel Lordello viaja com apoio do edital de locomoção da Secult.

A Festar, de Bruna Medeiros, e o Mineral Estúdio, de Daniela Costa, juntaram suas criatividades e sensibilidades para uma parceria que resultou em uma linha de vasos cerâmicos pensados em cada detalhe para levar a primavera para seus clientes. Os seis vasos da coleção, têm dimensões que facilitam a montagem de arranjos florais. O lançamento será na quarta-feira (12), na Stampa, com vinhos da Massimex e trilha sonora de Larissa Tantan.

Higiene do sono A empresária Michelly Fonseca recebe nesta quarta-feira (05), na Ortobom Praia do Canto, para o lançamento da nova linha de colchões e bate-papo sobre higiene do sono com a nutróloga Viviane Ferrari, a psicóloga Rosa Barros e a fsioterapeuta Sandrely Demoner

Exposição Giovanna Tristão convida para a exposição "O Lugar que não Sabemos", de 6 a 30 de novembro, na Casa da Memória de Vila Velha.

Conexões femininas Marianne Assbu e Alda Libardi encerram o projeto Conexões Femininas, no dia 13 de novembro, na Casa Lounge, com bate-papo sobre a saúde da mulher com a endocrinologista Dra. Camila Pitanga e a especialista em sono, Dra. Simone Prezotti.

Prêmio O SVMP Advogados foi premiado na quarta edição do Análise DNA+Fenalaw . A premiação aconteceu durante a Fenalaw 2025, o maior evento jurídico da América Latina, em São Paulo. A iniciativa reconhece e valoriza boas práticas do mercado da advocacia empresarial. A sócia Dyna Hoffmann representou o SVMP Advogados na cerimônia, onde o escritório foi reconhecido com o Prêmio Análise DNA+ Fenalaw 2025 — Bronze na categoria Gestão. Foi premiado o case “Comitês de Auxílio à Gestão: Integração Estratégica e Desenvolvimento Multidisciplinar”. Ao todo, 405 trabalhos foram inscritos e avaliados, destacando iniciativas de inovação, gestão e transformação na advocacia. O reconhecimento celebra um projeto desenvolvido pela equipe de gestão do escritório, que reflete o compromisso contínuo do SVMP com a inovação e a excelência na administração jurídica.

Iluminação Design, inspiração e boas conversas vão marcar a tarde desta terça-feira (04), na Homelux, dos empresários Adriana Martins, Rômulo e Renata Bezerril. A designer Cris Bertolucci desembarca em Vitória para um bate-papo exclusivo com profissionais capixabas sobre suas criações e a arquiteta Zildinha Helal assina a nova vitrine da loja.

Casacor 2026 Arquitetos, designers de interiores, paisagistas, empresários e entusiastas de arte e decoração já têm um encontro marcado: no dia 6 de novembro acontece o lançamento oficial da CASACOR Espírito Santo 2026. O evento será realizado no Clube A e contará com a presença de Pedro Ariel Santana, diretor de Relacionamento e Conteúdo da CASACOR, que revelará em primeira mão o tema nacional de 2026. A nova direção da mostra, representada por Lígia Diniz e Felipe Fioroti, apresentará também o local escolhido para sediar a edição especial que celebra os 30 anos da CASACOR no Estado.