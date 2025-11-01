Shopping Vitória inaugura nova ala; veja quem prestigiou a festa

Roberto, Silvia e Ricardo Civitta, Mariana Americo e Eduarda Buaiz e Claudio Rezende: na inauguração da nova ala do Shopping Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
Opening
O Shopping Vitória inicia um novo capítulo em sua trajetória com a inauguração da Ala Parque, um espaço moderno e integrado ao Parque Cultural Reserva Vitória. Com um investimento de R$ 20 milhões, a nova ala traz ao Espírito Santo marcas inéditas e experiências que reforçam o protagonismo do shopping no cenário regional. Inaugurada com festa na quinta-feira (30), a nova abriga 16 lojas, sendo 14 novas marcas e duas que foram reposicionadas (Camicado e Visão Express). Das operações, nove lojas são exclusivas, reunindo um mix qualificado de grifes e marcas desejadas, entre elas Maria Filó, NV (Nati Vozza), LoftyStyle, Live, MyPlace e Samsonite. Outros destaques da Ala Parque são a Sephora, Lindt e Barutti. Veja quem prestigiou a inauguração na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
MODA
Gisela Rezende, Jana Pimentel e Laila Nemer: na festa de lançamento da collab da Confraria das Onças e Nuvem Sublimação. Crédito: Mônica Zorzanelli
A doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges, foi homenageada com um diploma de Honra ao Mérito, na Câmara de Vitória, pelo Dia do Médico. Esse reconhecimento reforça o compromisso da Dra Layza em aliar ciência, fé e acolhimento a casais que passam pela dor da infertilidade. “Reconheço que a vida é um dom de Deus e que sou um instrumento em suas mãos”, se emociona. Na foto, ela posa com o marido Milton Borges e com os filhos Manu e Felipe.
EXPOSIÇÃO
Fabricio Noronha - Angela Gomes e Renato Casagrande: na exposição “Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis”, aberta para visitação na última quinta-feira (30), no Armazém 5, no Porto de Vitória, no Centro de Vitória, contou com visita institucional do governador Renato Casagrande, que recebeu a imprensa pela manhã. A exposição pode ser visitada até dia 7 de dezembro. Crédito: Contatus Comunicação
Nosso chef Igor Trarbach, que comanda o Kairū, fará palestra no Congresso Raízes 2025: Entre Nós, considerado um dos maiores eventos gastronômicos do pais, de 1 a 4 de novembro, no Centreventos de Itajaí, em Santa Catarina. Igor vai sobre o seu restaurante Kairū, na Prainha, em Vila Velha. Com passagem pelo Noma (Copenhague) e fundador da consultoria Fugaz & Co., Igor compartilha no congresso como o design de experiência pode ser a alma de uma marca viva.
NA FLÓRIDA
A Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia, promovida pela KSCIA International Space Academy, na Flórida, Estados Unidos, contou com a participação de 18 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a 2ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci estão vivendo essa experiência imersiva de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) no Centro para Educação Espacial, na área do Kennedy Space Center, localizado na região do Space Coast. Segundo a coordenadora de Programas Internacionais da escola, Lorena Rassele Croce, que os acompanha na viagem juntamente com o professor Francis Monteiro, essa é uma oportunidade única de estar em uma organização de referência mundial. “Altamente inovadora, a jornada desafia os alunos a se interessarem ainda mais pelo espaço e dedicarem-se a disciplinas de matemática, física, ciência e tecnologia, o que pode até influenciar na escolha das carreiras deles”, opina Lorena. A escola é a única do Espírito Santo a participar e essa é a oitava viagem de estudantes daqui para a jornada. Crédito: Divulgação
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível