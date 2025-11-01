Shopping Vitória inaugura nova ala; veja quem prestigiou a festa

A Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia, promovida pela KSCIA International Space Academy, na Flórida, Estados Unidos, contou com a participação de 18 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a 2ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci estão vivendo essa experiência imersiva de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) no Centro para Educação Espacial, na área do Kennedy Space Center, localizado na região do Space Coast. Segundo a coordenadora de Programas Internacionais da escola, Lorena Rassele Croce, que os acompanha na viagem juntamente com o professor Francis Monteiro, essa é uma oportunidade única de estar em uma organização de referência mundial. “Altamente inovadora, a jornada desafia os alunos a se interessarem ainda mais pelo espaço e dedicarem-se a disciplinas de matemática, física, ciência e tecnologia, o que pode até influenciar na escolha das carreiras deles”, opina Lorena. A escola é a única do Espírito Santo a participar e essa é a oitava viagem de estudantes daqui para a jornada. Crédito: Divulgação