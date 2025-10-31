Confraria das Onças celebra 15 anos com lançamento de collab e festa em Vitória

A Confraria das Onças - Eulália Chieppe, Betty Feliz, Mariana Perini, Andréia Lopes, Nazaré Neves, Marina Monteiro, Beth Dalcolmo, Rachel Martins, Ana Claudia Cardozo e Roberta Rasseli - e a empresária e diretora criativa da collab Rachel Pires: na festa da Club des Felines. Crédito: Mônica Zorzanelli
As onças estão soltas na cidade! A Confraria das Onças, que celebra 15 anos em 2025, acaba de lançar a collab Club des Felines com a Nuvem Sublimação, de Rachel Pires. A festa de lançamento, nesta quarta-feira (29), ferveu a Nuvem Concept, na Praia do Canto. A decoração foi da Festar, de Bruna Medeiros, bufê da chef Arlete Nunes, Edna Jabour e Koisas de Minas e mesa de doces da Chocolateria Brasil. O espumante foi escolhido pelas sócias Roberta Girelli e Tati Puppim, da Carpe Diem, para harmonizar com os canapés. A DJ Larissa Tantan animou a pista da festa, com produção da cerimonialista Luciana Almeida. Durante o encontro, as confrades e os convidados ainda cantaram parabéns para a presidente da Confraria das Onças, Renata Rasseli. A Confraria das Onças reúne 15 mulheres: Renata Rasseli, Eulália Chieppe, Mariana Perini, Marina Monteiro, Beth Dalcolmo, Betty Feliz, Zainer Silva, Trícia Navarro, Edilene Chieppe, Ana Claudia Cardozo, Nazaré Neves, Roberta Rasseli, Andréia Lopes, Rachel Martins e Maria Izabel Braga. A agenda do grupo inclui degustações de vinhos, música e festas temáticas, como o Onça Day, o Spa das Onças, e o CarnaOnças, a ressaca de carnaval do grupo. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli e o vídeo de Patricia Majone.
O evento “Pena Justa – Reflexões sobre o sistema punitivo brasileiro” acontece nesta sexta-feira (31), no Auditório da Escola de Magistratura do Espírito Santo, em Vitória. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o encontro contará com a mediação do advogado Raphael Boldt, sócio do BKM Advogados e coordenador do Instituto no Espírito Santo.
A noite de terça-feira (28) foi de sessão de cinema exclusiva para convidados e acompanhantes, no Cinemark Shopping Vitória. A Sessão SV Privilège Cine exibiu a comédia "Perrengue Fashion". O filme conta a história de Paula (Ingrid Guimarães), uma influenciadora de moda que precisa largar as redes sociais e embarcar em uma aventura pela Amazônia para trazer o filho, Cadu (Felipe Bragança), ativista ambiental, de volta para São Paulo. A experiência contou com combo de pipoca e refrigerante, serviço de buffet e champanhe à vontade para os participantes.
