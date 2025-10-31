Confraria das Onças celebra 15 anos com lançamento de collab e festa em Vitória

As onças estão soltas na cidade! A Confraria das Onças, que celebra 15 anos em 2025, acaba de lançar a collab Club des Felines com a Nuvem Sublimação, de Rachel Pires. A festa de lançamento, nesta quarta-feira (29), ferveu a Nuvem Concept, na Praia do Canto. A decoração foi da Festar, de Bruna Medeiros, bufê da chef Arlete Nunes, Edna Jabour e Koisas de Minas e mesa de doces da Chocolateria Brasil. O espumante foi escolhido pelas sócias Roberta Girelli e Tati Puppim, da Carpe Diem, para harmonizar com os canapés. A DJ Larissa Tantan animou a pista da festa, com produção da cerimonialista Luciana Almeida. Durante o encontro, as confrades e os convidados ainda cantaram parabéns para a presidente da Confraria das Onças, Renata Rasseli. A Confraria das Onças reúne 15 mulheres: Renata Rasseli, Eulália Chieppe, Mariana Perini, Marina Monteiro, Beth Dalcolmo, Betty Feliz, Zainer Silva, Trícia Navarro, Edilene Chieppe, Ana Claudia Cardozo, Nazaré Neves, Roberta Rasseli, Andréia Lopes, Rachel Martins e Maria Izabel Braga. A agenda do grupo inclui degustações de vinhos, música e festas temáticas, como o Onça Day, o Spa das Onças, e o CarnaOnças, a ressaca de carnaval do grupo. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli e o vídeo de Patricia Majone.