Yohana Soares e Andrea Padovani dizem sim-sim em Angra dos Reis

O casamento de Yohana Soares e Andrea Padovani foi um verdadeiro espetáculo de emoção, arte e elegância à beira-mar. O cenário paradisíaco do Fasano de Angra dos Reis serviu de moldura para uma celebração que uniu o requinte europeu à beleza tropical brasileira, resultando em uma experiência inesquecível para todos os presentes. Com produção impecável de Roberto Cohen e Vivi Gratz, a proposta do tropicalismo contemporâneo ganhou vida em uma ambientação sofisticada, onde flores exuberantes, luz natural e elementos tropicais se integraram com harmonia à arquitetura clean do Fasano. Entre os convidados, nomes vindos da Itália, Inglaterra e Estados Unidos compartilharam momentos de encantamento com a atmosfera calorosa e o cuidado com cada detalhe. O ponto alto da celebração foi a emoção dos noivos durante os votos: Yohana, em italiano, e Andrea, em português, selando uma união que simboliza culturas diferentes unidas pelo amor. A noiva estava deslumbrante em um vestido da maison espanhola Cortana, de linhas puras e elegantes, em perfeita sintonia com o cenário à beira-mar. Para completar o visual, usou um colar de oito voltas de pérolas com um pendente de turmalina paraíba de 17,80 cts e diamantes, além de brincos da mesma gema, peças criadas especialmente para a ocasião por seu pai, o designer Dorion Soares. “Criar uma joia para um momento tão significativo foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida”, revelou Dorion.