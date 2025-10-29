Yohana Soares e Andrea Padovani dizem sim-sim em Angra dos Reis

Os pais da noiva, Tatiana e Dorion Soares, os noivos Yohana Soares e Andrea Padovani e os pais do noivo, Silva Pertecutti e Pier Padovani: casamento de cinema em Angra dos Reis. Crédito: Maressa Moura e Gustavo Zamprogne
Yohana & Andrea
O casamento de Yohana Soares e Andrea Padovani foi um verdadeiro espetáculo de emoção, arte e elegância à beira-mar. O cenário paradisíaco do Fasano de Angra dos Reis serviu de moldura para uma celebração que uniu o requinte europeu à beleza tropical brasileira, resultando em uma experiência inesquecível para todos os presentes. Com produção impecável de Roberto Cohen e Vivi Gratz, a proposta do tropicalismo contemporâneo ganhou vida em uma ambientação sofisticada, onde flores exuberantes, luz natural e elementos tropicais se integraram com harmonia à arquitetura clean do Fasano. Entre os convidados, nomes vindos da Itália, Inglaterra e Estados Unidos compartilharam momentos de encantamento com a atmosfera calorosa e o cuidado com cada detalhe. O ponto alto da celebração foi a emoção dos noivos durante os votos: Yohana, em italiano, e Andrea, em português, selando uma união que simboliza culturas diferentes unidas pelo amor. A noiva estava deslumbrante em um vestido da maison espanhola Cortana, de linhas puras e elegantes, em perfeita sintonia com o cenário à beira-mar. Para completar o visual, usou um colar de oito voltas de pérolas com um pendente de turmalina paraíba de 17,80 cts e diamantes, além de brincos da mesma gema, peças criadas especialmente para a ocasião por seu pai, o designer Dorion Soares. “Criar uma joia para um momento tão significativo foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida”, revelou Dorion.
FESTA
Odely Fontana e Andreza Vilela e Marianne Assbu: na comemoração aos 60 anos da loja Porão de Palha, que marcou o lançamento da reedição do livro “as receitas que eu faço” com projeto de Taiza Ammar. Crédito: Cacá Lima
A NOITE DO TRANSPORTE
Renan Chieppe será o anfitrião do Prêmio Destaque Fetransportes, nesta sexta, 31 de outubro, no cerimonial Le Buffet, em Vitória. O evento vai premiar os oito melhores profissionais do ano, que serão divulgados apenas na hora, e homenagear os empresários Karla Diniz e Luiz Antônio Pretti com a Medalha do Mérito Empresarial Fetransportes. E embora a festa seja do transporte, lideranças de outros setores vão prestigiar a noite, dentre eles os presidentes da Findes, Paulo Baraona, da Fecomércio, Idalberto Moro, do Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba, e do Sindiex, Sidemar Acosta.
O CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, e a vice-presidente, Eduarda Buaiz, comemoraram os 84 anos da empresa com uma ação interna junto aos colaboradores das três unidades do Espírito Santo e com as equipes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. A Buaiz Alimentos celebra mais um ano de trajetória, consolidando um ciclo de investimentos estratégicos que ultrapassam R$ 15 milhões e fortalecem sua posição como uma das mais importantes indústrias de alimentos do Espírito Santo. Os aportes contemplam ampliação da capacidade produtiva, modernização de equipamentos, expansão da infraestrutura logística, novas áreas comuns para colaboradores e renovação tecnológica, e integram o plano de crescimento nacional e internacional da empresa.
QUERIDAS DE RR
Luciana Almeida, Edilene Chieppe e Bia Delmaestro: na festa do Porão. Crédito: Cacá Lima
Na Coreia
Priscila Passamani não para de investir em atualização e tecnologias inovadoras com foco na beauty skin. A dermatologista marcará presença no KOREADERMA 2025, simpósio internacional anual sobre dermatologia estética, que acontece entre os dias 31 de outubro a 2 de novembro, no COEX Magok, em Seul, Coreia do Sul. Além de participar do encontro e conhecer as tendências e as últimas novidades em preenchimentos, fios, lasers e exossomos, Priscila também foi convidada a fazer visitas estratégicas a clínicas dermatológicas do país que é a meca da estética, do desenvolvimento do cosméticos e de tecnologia para o rejuvenescimento. A agenda da capixaba também contempla uma visita a fabricantes de cosméticos coreanos, para conhecer de perto o processo de fabricação e as inovações que devem chegar ao mercado no próximo ano.
Na Praia do Suá
Camila Menezes, da Empar Incorporadora, prepara o novo lançamento da empresa na Praia do Suá, um dos novos queridinhos do mercado imobiliário. Tradicional e estrategicamente localizada, próxima às principais avenidas e com vista privilegiada para o mar, a região começa a receber novos empreendimentos que estão elevando o padrão urbano e atraindo um novo perfil de morador. De acordo com estudos de mercado, a valorização dos terrenos no bairro tem chegado a 30% nos últimos anos. O novo projeto da Empar traz diferenciais também conectados às novas demandas como minimarket, bicicletário e espaço delivery.
EM LINHARES
O cantor sertanejo capixaba Zé Elias iniciou uma nova fase em sua carreira ao assinar contrato de gestão exclusiva com os empresários Itagildo Marques e Nelinho Miranda, na sede da Marques Produções, em Linhares. Crédito: Divulgação
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível