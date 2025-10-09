  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Empresária do ES lança collab com a Confraria das Onças em Vitória

Vitória
Publicado em 09/10/2025 às 04h00
Rachel Pires com as peças da collab Felines Club

Rachel Pires com as peças da collab  Club Felines em parceria com a Confraria das Onças. Crédito: Nuvem Sublimação

Sob o comando da empresária Rachel Pires, a Nuvem Sublimação lança uma collab com a  Confraria das Onças, a Club Felines, na  quarta-feira (29), na Nuvem Concept Store, na  Praia do Canto. A coleção conta com bolsas, necéssaries, cangas de praia, T-shirt, segunda pele e  bolsa para vinhos com estampa exclusiva em alusão às onças.  O lançamento contará com a DJ Larissa Tantan, decoração da Festar e mesa de bolos e doces da Chocolateria Brasil.  A confraria, que reúne 15 mulheres em torno de uma agenda anual de degustação de vinhos, música e festas, celebra 15 anos em 2025. 

EM PARIS

Simone Sancho, Marina Giuberti e Raigna Vasconcelos curtindo o almoço do L’Angosteria, restaurante badalado do Hotel Cheval Blanc, durante a Semana de Moda de Paris

Simone Sancho, Marina Giuberti e Raigna Vasconcelos curtindo o almoço do L’Angosteria, restaurante badalado do Hotel Cheval Blanc, durante a Semana de Moda de Paris. Crédito: Divulgação

Destaque jurídico

O advogado Bruno Finamore, sócio do tradicional escritório Finamore Simoni Advogados, será um dos nomes em evidência no '1º Fórum IMB: Conexões Jurídicas', que acontece no dia 10 de outubro, no Hotel Sheraton, em Vitória. Especialista em Direito Empresarial e com sólida atuação em reestruturações e recuperação de empresas, Finamore abordará um tema de extrema relevância no cenário jurídico-econômico atual: “Créditos Extraconcursais na Recuperação Judicial e Transação Tributária”.

Dia das Crianças

O maestro Tiago Padim é o regente da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, que apresenta o musical "Sonhos e Fantasias" neste domingo (12), no Espaço Patrick Ribeiro. A atração do Dia das Crianças promete diversão e encanto com efeitos especiais que darão vida às trilhas dos melhores filmes infantis da Disney. Um evento especial para reunir toda a família.

Nova coleção

Maria Sanz convida para o lançamento da coleção Pocket – Machu Picchu Tales — de kimonos com bordados únicose  uma curadoria de bolsitas peruanas, nesta quinta-feira (09). O encontro será regado a ceviche. 

No Rio

Os amigos Sandra Demoner e Sergio Paulo Rabello vão conferir de perto, entre os dias 09 e 11 de outubro, no Rio de Janeiro, a CasaCor RJ, que acontece no Fashion Mall. A viagem faz parte de uma premiação do programa Talent que Rabello ganhou neste mês.

Na telinha

Roberto Burura comunica a estreia do "'Palco TVE' , neste sábado (11), às 20 horas, com show de André Prando. O programa vai exibir shows de artistas e bandas do Espírito Santo gravados em grande estilo pela equipe da TVE. 

Show

No dia 16 de outubro, o Clube Big Beatles recebe o músico Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Vermelho, para um show especial no Teatro da Ufes, em Vitória. No palco, clássicos dos Beatles ganham novas interpretações feitas pelo artista que já trabalhou com nomes consagrados como Lobão, Kid Abelha, Blitz e Leo Jaime.

60 anos

O  Porão de Palha celebra seus 60 anos com lançamento da nova edição do livro “Receitas que eu faço”, da querida Odely Fontana Pinto, no dia 15 de outubro. O RP é de Marianne Assbu. 

Férias

A partir desta sexta-feira (10), vou aproveitar uns dias de férias! No final do mês, estou de volta. 

CONFRATERNIZAÇÃO

O presidente da Sicredi Serrana RS/ES, Marcos André Balbinot, a vice Samara Gomes Beretti e o diretor executivo Fabrício Cambruzzi

O presidente da Sicredi Serrana RS/ES, Marcos André Balbinot, a vice Samara Gomes Beretti e o diretor executivo Fabrício Cambruzzi abriram as comemorações dos 40 anos da cooperativa com uma confraternização com todos os seus colaboradores da Grande Vitória. O mês de aniversário vem coroado: o Sicredi acaba de ser reconhecido como a maior empresa da região Sul do País, segundo ranking do Grupo Amanhã e PwC. Crédito: Mônica Zorzanelli

Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência; e Thiago Molino, CEO da Globalsys. Cris Gama
jantar

Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência; e Thiago Molino, CEO da Globalsys, no jantar de apresentação do Manual de Governança e Compliance da empresa para os líderes de equipes da instituição de tecnologia. 

TEATRO

EAV

A Escola Americana de Vitória recebeu, nesta terça-feira (7), a visita institucional de representantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O encontro teve como propósito apresentar e compartilhar projetos desenvolvidos por ambas as instituições, em um diálogo produtivo voltado ao fortalecimento de parcerias e à troca de experiências acadêmicas, ampliando as oportunidades de colaboração em iniciativas educacionais. Na foto: ustáquio de Castro (reitor da UFES), Americo Buaiz Filho (presidente da EAV), Gustavo Teixeira Cardoso (diretor de relações interinstitucionais da UFES), Cristiano Carvalho (diretor-geral da EAV) e Fernando Bissoli (presidente do Clube Álvares Cabral). Crédito: Divulgação

