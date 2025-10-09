Empresária do ES lança collab com a Confraria das Onças em Vitória

Rachel Pires com as peças da collab Club Felines em parceria com a Confraria das Onças. Crédito: Nuvem Sublimação

Sob o comando da empresária Rachel Pires, a Nuvem Sublimação lança uma collab com a Confraria das Onças , a Club Felines, na quarta-feira (29), na Nuvem Concept Store, na Praia do Canto. A coleção conta com bolsas, necéssaries, cangas de praia, T-shirt, segunda pele e bolsa para vinhos com estampa exclusiva em alusão às onças. O lançamento contará com a DJ Larissa Tantan, decoração da Festar e mesa de bolos e doces da Chocolateria Brasil. A confraria, que reúne 15 mulheres em torno de uma agenda anual de degustação de vinhos, música e festas, celebra 15 anos em 2025.

EM PARIS

Simone Sancho, Marina Giuberti e Raigna Vasconcelos curtindo o almoço do L’Angosteria, restaurante badalado do Hotel Cheval Blanc, durante a Semana de Moda de Paris. Crédito: Divulgação

Destaque jurídico O advogado Bruno Finamore, sócio do tradicional escritório Finamore Simoni Advogados, será um dos nomes em evidência no '1º Fórum IMB: Conexões Jurídicas', que acontece no dia 10 de outubro, no Hotel Sheraton, em Vitória. Especialista em Direito Empresarial e com sólida atuação em reestruturações e recuperação de empresas, Finamore abordará um tema de extrema relevância no cenário jurídico-econômico atual: “Créditos Extraconcursais na Recuperação Judicial e Transação Tributária”.



Dia das Crianças O maestro Tiago Padim é o regente da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, que apresenta o musical "Sonhos e Fantasias" neste domingo (12), no Espaço Patrick Ribeiro. A atração do Dia das Crianças promete diversão e encanto com efeitos especiais que darão vida às trilhas dos melhores filmes infantis da Disney. Um evento especial para reunir toda a família.

Nova coleção Maria Sanz convida para o lançamento da coleção Pocket – Machu Picchu Tales — de kimonos com bordados únicose uma curadoria de bolsitas peruanas, nesta quinta-feira (09). O encontro será regado a ceviche.



No Rio Os amigos Sandra Demoner e Sergio Paulo Rabello vão conferir de perto, entre os dias 09 e 11 de outubro, no Rio de Janeiro, a CasaCor RJ, que acontece no Fashion Mall. A viagem faz parte de uma premiação do programa Talent que Rabello ganhou neste mês.

Na telinha Roberto Burura comunica a estreia do "'Palco TVE' , neste sábado (11), às 20 horas, com show de André Prando. O programa vai exibir shows de artistas e bandas do Espírito Santo gravados em grande estilo pela equipe da TVE.

Show No dia 16 de outubro, o Clube Big Beatles recebe o músico Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Vermelho, para um show especial no Teatro da Ufes, em Vitória. No palco, clássicos dos Beatles ganham novas interpretações feitas pelo artista que já trabalhou com nomes consagrados como Lobão, Kid Abelha, Blitz e Leo Jaime.

60 anos O Porão de Palha celebra seus 60 anos com lançamento da nova edição do livro “Receitas que eu faço”, da querida Odely Fontana Pinto, no dia 15 de outubro. O RP é de Marianne Assbu.