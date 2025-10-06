Roberta Drummond recebe arquitetos e designers para almoço em Vitória

Leandro Spadetto, Sheila Basílio, Roberta Drummond e Tônia Lima: almoço para arquitetos e designers no Soeta, em Vix. Crédito: Mônica Zorzanelli
Roberta Drummond recebe
Arquitetos e designers participaram de um almoço especial no restaurante Soeta, onde a empresária Roberta Drummond, CEO da Innovare — referência em esquadrias de PVC de alto padrão — apresentou o Innovare Partner+, iniciativa criada para reconhecer talentos e celebrar a excelência nos projetos de alto padrão. Além das marcas fundadoras do projeto — Q-railing, Arkos e Kömmerling — o programa conta com a curadoria de parcerias inspiradoras como a ÓST, marca de velas sensoriais assinada por Janaína Pimentel e Laila Nemer, e a Fazenda do Grão, de Pedra Azul, que estarão presentes nas ações e experiências exclusivas planejadas ao longo dos seis meses de duração do projeto.
EM RECIFE
A artista capixaba Samira Pavesi brilhou essa semana em Recife onde abriu sua primeira exposição individual na Galeria Janete Costa, localizada no Parque Dona Lindu. A mostra “O que ecoa por entre vazios”, com curadoria de Steve Coimbra e texto de Daniela Avellar, marca não apenas o retorno da galeria após meses de reforma, mas também um novo capítulo na trajetória de Samira, artista cuja pesquisa tem se consolidado no cenário contemporâneo. A exposição reúne 40 obras inéditas, selecionadas a partir de um acompanhamento crítico e curatorial de mais de quatro anos pelo curador. Mais de 300 pessoas passaram pelo vernissage da exposição que foi um sucesso. Na foto, a artista com o curador Steve Coimbra e o colecionador , o empresário João Marinho. Crédito: Danilo Galvão
Em Santa Teresa
Lelo Souza,fundador da Black House, prepara a segunda edição do Forest Experience, um sunset com vista privilegiada para o Vale do Canaã, em Santa Teresa. Nesta edição, o público contará com show da banda Us and Jam, os DJs Brothers on Decks e DJ Rossi, a partir das 12h.
Em Viana
Após sucesso em Vitória, o Haidar Champion Combat desembarca pela primeira vez no município de Viana. Campeão no PRIDE e UFC, Maurício Shogun é o convidado de honra da 23ª edição do show de lutas que está confirmada com dez combates no dia 18 de outubro, um sábado, às 16h, no Ginásio de Esportes Germano André Lube, localizado no bairro Bom Pastor, em Viana Sede. O evento conta com o apoio do Deputado Gilvan da Federal (PL-ES), do vereador Lucas Casagrande (PL-ES) e do Prefeito de Viana Wanderson Bueno. Ingressos já estão disponíveis através do site www.hcccombat.com.br.
A tabeliã e mentora de líderes de alta performance, Márla Camilo recebeu Jeane Cordeiro, coproprietária da Relivium, referência nacional no cuidado humanizado e no tratamento multidisciplinar da dor, para uma palestra especial sobre Setembro Amarelo, mês de Prevenção ao Suicídio, realizado no Cartório Capixaba, em Vitória.
ARTE
A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, com Isabella Baltazar, Ynaê Lopes e Renato Noguera: na 8ª edição do Encontro com a Arte Contemporânea, inciativa do Museu Vale que fez parte da programação nacional da Primavera dos Museus. Crédito: Felipe Amarelo
O arquiteto e urbanista Murillo Paioli com a professora Renata Paganoto e Hiagi Rocol - apresentação de um trabalho sobre o olhar da cidade na Faculdade de Direito de Vitória (FDV).
ALMOÇO
Cloves Louzada, Mônica Zorzanelli e Cacá Lima celebrando os 2 anos do Caçarola Bistrot com a chef Bia Delmaestro, que apresentou os sabores de verão do endereço autenticamente francês, NO Barro Vermelho . Crédito: Mônica Zorzanelli
