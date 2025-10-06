Roberta Drummond recebe arquitetos e designers para almoço em Vitória

A artista capixaba Samira Pavesi brilhou essa semana em Recife onde abriu sua primeira exposição individual na Galeria Janete Costa, localizada no Parque Dona Lindu. A mostra “O que ecoa por entre vazios”, com curadoria de Steve Coimbra e texto de Daniela Avellar, marca não apenas o retorno da galeria após meses de reforma, mas também um novo capítulo na trajetória de Samira, artista cuja pesquisa tem se consolidado no cenário contemporâneo. A exposição reúne 40 obras inéditas, selecionadas a partir de um acompanhamento crítico e curatorial de mais de quatro anos pelo curador. Mais de 300 pessoas passaram pelo vernissage da exposição que foi um sucesso. Na foto, a artista com o curador Steve Coimbra e o colecionador , o empresário João Marinho. Crédito: Danilo Galvão