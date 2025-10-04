  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Martha Paiva lança nova coleção com desfile e brunch em Vitória

Vitória
Publicado em 04/10/2025 às 04h00
Marcela Souto, Sabrina e Martha Paiva e Carmen Dolores

Marcela Souto, Sabrina e Martha Paiva e Carmen Dolores: no lançamento da coleção Florescer, com toques de primavera e verão 2026. Crédito: Marcus Vinicius 

Florescer

A empresária de moda Martha Paiva lançou a coleção Florescer, nesta quinta-feira (02), com desfile, na Stampa, em Vitória. Na passarela e nas araras de sua multimarcas, o frescor do verão em cores suaves, tecidos leves e detalhes que transformam cada produção.  O evento contou ainda com a participação da designer de joias Adriana Delmaestro, que apresentou suas criações autorais com exclusividade. A DJ Dani B. comandou o lounge, a chef Claudia Moulin o catering e a designer floral Bruna Medeiros encantou as convidadas com seus buquês feitos ao vivo. Veja as fotos!


PROTAGONISMO FEMININO 

Érica Neves, Janete Vargas Simões, Cris Samorini e Maria Clara Mendonça Perim

A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim prestigiou a posse da desembargadora Janete Vargas Simões como a primeira presidente mulher do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, junto da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Érica Neves, e da vice-prefeita de Vitória, Cris Samorini. "Com uma trajetória marcada pelo mérito, pela sobriedade, pela competência e pelo equilíbrio, a Desembargadora Janete faz a história. Essa história marca, de forma permanente, um legado coletivo para acesso de mulheres a espaços de poder", celebra Maria Clara. Crédito: Divulgação

No Rio

Carla Buaiz estará com a coleção ‘Pulsar’ na 34ª Casacor Rio entre os dias 7 a 20 de outubro, no Fashion Mall, no bairro São Conrado (RJ). A designer ocupa Atelier da Joalheria, da arquiteta Marcela Martins, e exibirá brincos, anéis e colares, traduzidas em ouro e diamantes, trazendo o coração como símbol. 

Aniversário

Rachel Pires convida para seu aniversário, na quarta-feira (15), na Casa Rosalina, em Vila Velha. O dress code é branco ou off. 

Collab

À frente da Nuvem, Rachel Pires também prepara o lançamento de uma collab com a Confraria das Onças, com o nome Felines Club. Será no dia 29 de outubro, na Nuvem Concept, na Praia do Canto. 

Bruna Rody. Divulgação
prêmio

A arquiteta Bruna Rody, cofundadora da Inspira Conceito e Design, conquistou o 3º lugar no Prêmio Design da Movelaria Nacional, na categoria Potencial Criativo, com a inovadora Mesa Dinda. A peça, que combina plástico reciclado e vidro fusing, estará em exposição na FIEP, em Curitiba, até o dia 8. Além do design autoral, Bruna também é cofundadora da inspira e é responsável por projetos de arquitetura de interiores de alto padrão como o Manami Ocean Living, em Guarapari, e o Vive Le Vin, em Pedra Azul, reforçando sua atuação em diferentes escalas criativas do mobiliário a arquitetura.

NA ITÁLIA

Jose Marcio Barros & Helena

Em viagem pela Europa, JosÉ Marcio Barros e sua Helena celebrarm 30 anos de união, no Restaurante Grotta Palazzese,  em Polignano a Mare, na região da Puglia, Itália. Crédito: Arquivo pessoal

Outubro Rosa 1 

Neste domingo (05), às 9h, o Convento da Penha será palco de uma celebração especial pelo Outubro Rosa. À frente do convite está Marilucia Dalla, presidente da Afecc, que convida a comunidade a unir fé e solidariedade em prol da conscientização sobre o câncer de mama.

Outubro Rosa 2 

E, por falar na campanha deste mês… Mais um endereço para apoiar a causa do Outubro Rosa: de 6 a 11, o Shopping Montserrat abre suas portas para a Loja da Afecc. Os visitantes poderão adquirir produtos exclusivos, sabendo que 100% da renda vai para os projetos da Associação em benefício dos pacientes oncológicos atendidos via SUS no Hospital Santa Rita.

Vivi Albani, Breno Peixoto e  Simone Mozine. Alex Gouvea
lançamento

Vivi Albani, Breno Peixoto, Simone Mozine no evento de lançamento da Iza - ferramenta de inteligência artifical da Nazca, no Cinermak Vitória, na útlima quinta-feira (02).

NA ITÁLIA 2 

Mariana Montenegro e Vitor Jubini

Vitor Jubini e Mariana Montenegro no gold carpeT do Siena Awards, na Itália. O fotógrafo da Rede Gazeta foi premiado com menção a honrosa em um dos mais prestigiados eventos de fotografia do mundo. Crédito: Arquivo pessoal

