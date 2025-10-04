Martha Paiva lança nova coleção com desfile e brunch em Vitória

prêmio

A arquiteta Bruna Rody, cofundadora da Inspira Conceito e Design, conquistou o 3º lugar no Prêmio Design da Movelaria Nacional, na categoria Potencial Criativo, com a inovadora Mesa Dinda. A peça, que combina plástico reciclado e vidro fusing, estará em exposição na FIEP, em Curitiba, até o dia 8. Além do design autoral, Bruna também é cofundadora da inspira e é responsável por projetos de arquitetura de interiores de alto padrão como o Manami Ocean Living, em Guarapari, e o Vive Le Vin, em Pedra Azul, reforçando sua atuação em diferentes escalas criativas do mobiliário a arquitetura.