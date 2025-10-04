Martha Paiva lança nova coleção com desfile e brunch em Vitória

Marcela Souto, Sabrina e Martha Paiva e Carmen Dolores: no lançamento da coleção Florescer, com toques de primavera e verão 2026. Crédito: Marcus Vinicius
Florescer
A empresária de moda Martha Paiva lançou a coleção Florescer, nesta quinta-feira (02), com desfile, na Stampa, em Vitória. Na passarela e nas araras de sua multimarcas, o frescor do verão em cores suaves, tecidos leves e detalhes que transformam cada produção. O evento contou ainda com a participação da designer de joias Adriana Delmaestro, que apresentou suas criações autorais com exclusividade. A DJ Dani B. comandou o lounge, a chef Claudia Moulin o catering e a designer floral Bruna Medeiros encantou as convidadas com seus buquês feitos ao vivo. Veja as fotos!
PROTAGONISMO FEMININO
A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim prestigiou a posse da desembargadora Janete Vargas Simões como a primeira presidente mulher do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, junto da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Érica Neves, e da vice-prefeita de Vitória, Cris Samorini. "Com uma trajetória marcada pelo mérito, pela sobriedade, pela competência e pelo equilíbrio, a Desembargadora Janete faz a história. Essa história marca, de forma permanente, um legado coletivo para acesso de mulheres a espaços de poder", celebra Maria Clara. Crédito: Divulgação
No Rio
Carla Buaiz estará com a coleção ‘Pulsar’ na 34ª Casacor Rio entre os dias 7 a 20 de outubro, no Fashion Mall, no bairro São Conrado (RJ). A designer ocupa Atelier da Joalheria, da arquiteta Marcela Martins, e exibirá brincos, anéis e colares, traduzidas em ouro e diamantes, trazendo o coração como símbol.
Aniversário
Rachel Pires convida para seu aniversário, na quarta-feira (15), na Casa Rosalina, em Vila Velha. O dress code é branco ou off.
Collab
À frente da Nuvem, Rachel Pires também prepara o lançamento de uma collab com a Confraria das Onças, com o nome Felines Club. Será no dia 29 de outubro, na Nuvem Concept, na Praia do Canto.
A arquiteta Bruna Rody, cofundadora da Inspira Conceito e Design, conquistou o 3º lugar no Prêmio Design da Movelaria Nacional, na categoria Potencial Criativo, com a inovadora Mesa Dinda. A peça, que combina plástico reciclado e vidro fusing, estará em exposição na FIEP, em Curitiba, até o dia 8. Além do design autoral, Bruna também é cofundadora da inspira e é responsável por projetos de arquitetura de interiores de alto padrão como o Manami Ocean Living, em Guarapari, e o Vive Le Vin, em Pedra Azul, reforçando sua atuação em diferentes escalas criativas do mobiliário a arquitetura.
NA ITÁLIA
Em viagem pela Europa, JosÉ Marcio Barros e sua Helena celebrarm 30 anos de união, no Restaurante Grotta Palazzese, em Polignano a Mare, na região da Puglia, Itália. Crédito: Arquivo pessoal
Outubro Rosa 1
Neste domingo (05), às 9h, o Convento da Penha será palco de uma celebração especial pelo Outubro Rosa. À frente do convite está Marilucia Dalla, presidente da Afecc, que convida a comunidade a unir fé e solidariedade em prol da conscientização sobre o câncer de mama.
Outubro Rosa 2
E, por falar na campanha deste mês… Mais um endereço para apoiar a causa do Outubro Rosa: de 6 a 11, o Shopping Montserrat abre suas portas para a Loja da Afecc. Os visitantes poderão adquirir produtos exclusivos, sabendo que 100% da renda vai para os projetos da Associação em benefício dos pacientes oncológicos atendidos via SUS no Hospital Santa Rita.
Vivi Albani, Breno Peixoto, Simone Mozine no evento de lançamento da Iza - ferramenta de inteligência artifical da Nazca, no Cinermak Vitória, na útlima quinta-feira (02).
NA ITÁLIA 2
Vitor Jubini e Mariana Montenegro no gold carpeT do Siena Awards, na Itália. O fotógrafo da Rede Gazeta foi premiado com menção a honrosa em um dos mais prestigiados eventos de fotografia do mundo. Crédito: Arquivo pessoal
