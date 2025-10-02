  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Veja como foi a abertura do Outubro Rosa no ES; veja fotos

Vitória
Publicado em 02/10/2025 às 13h20
Diretoria da Afecc e o governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virginia Casagrande

Stella Miranda, Glorinha Correa, Lea Penedo,  o governador Renato Casagrande,  a primeira-dama Virginia Casagrande, a presidente da Afecc Marilucia Dalla, Renatê Pimentel e Mariana Buaiz: diretoria da Afecc reunida no Palácio Anchieta para o lançamento da campanha 2025. Crédito: Hélio Filho

O rosa iluminou corações e consciências nesta quarta-feira (01º), no Palácio Anchieta. Foi lá que a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), sob a liderança de Marilucia Dalla, abriu oficialmente o Outubro Rosa 2025 no Espírito Santo. Mais do que um evento, será um chamado à vida: um convite para que todas as mulheres valorizem o autocuidado e compreendam que a mamografia pode ser a chave para um futuro de cura e esperança.

O evento contou com a participação do governador Renato Casagrande, da primeira-dama Virginia Casagrande, a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, a diretoria da Afecc e o deputado estadual Dr. Bruno Resende, que entregou à presidente da Afecc a lei de sua autoria, sancionada pelo governador, que reconhece a associação como utilidade pública. 

A solenidade contou ainda com espetáculo de música e dança, diririgo por Marcelo Lages. 

Jacqueline Moraes e Dr. Bruno Resende

Jacqueline Moraes e Dr. Bruno Resende. Crédito: Mônica Zorzanelli

Taiza Ammar e Eliana Belesa

Taiza Ammar, a criadora da camisa do Outubro Rosa 2025, e Eliana Belesa. Crédito: Mônica Zorzanelli

Stella Miranda e Marcelo Lages

Stella Miranda e Marcelo Lages. Crédito: Mônica Zorzanelli

Karla Toríbio e Andrea Andrade

Karla Toríbio e Andrea Andrade. Crédito: Mônica Zorzanelli

Cris Campinhos e Renatê Pimentel

Cris Campinhos e Renatê Pimentel. Crédito: Mônica Zorzanelli

LOJA DO OUTUBRO ROSA NO SHOPPING VITÓRIA

Nesta quarta-feira (01º), a colunista Renata Rasseli e madrinha da campanha recebeu na Loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória. Toda a renda arrecadada com a venda da camiseta e produtos da loja serão revertidas para os projetos da Afecc, no combate ao câncer no ES. Passaram por lá, a primeira-dama Virginia Casagrande, a presidente da Afecc Marilucia Dalla, a vice-presidente da Afecc, Mariana Buaiz, e entusiastas da campanha.   

Lea Penedo, Virginia Casagrande, Marilucia Dalla e Renata Rasseli

Lea Penedo, Virginia Casagrande e Marilucia Dalla. Crédito: Mônica Zorzanelli

Gracinha Nader e Lorena Croce

Gracinha Nader e Lorena Croce. Crédito: Mônica Zorzanelli

Lea Penedo, Mariana Buaiz, Virginia Casagrande e Marilucia Dalla

Lea Penedo, Mariana Buaiz, Virginia Casagrande e Marilucia Dalla. Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata Rasseli, Dirceu Paigel e Marilucia Dalla

Renata Rasseli, Dirceu Paigel e Marilucia Dalla. Crédito: Mônica Zorzanelli

