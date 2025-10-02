Veja como foi a abertura do Outubro Rosa no ES; veja fotos

Stella Miranda, Glorinha Correa, Lea Penedo, o governador Renato Casagrande, a primeira-dama Virginia Casagrande, a presidente da Afecc Marilucia Dalla, Renatê Pimentel e Mariana Buaiz: diretoria da Afecc reunida no Palácio Anchieta para o lançamento da campanha 2025. Crédito: Hélio Filho
O rosa iluminou corações e consciências nesta quarta-feira (01º), no Palácio Anchieta. Foi lá que a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), sob a liderança de Marilucia Dalla, abriu oficialmente o Outubro Rosa 2025 no Espírito Santo. Mais do que um evento, será um chamado à vida: um convite para que todas as mulheres valorizem o autocuidado e compreendam que a mamografia pode ser a chave para um futuro de cura e esperança.
O evento contou com a participação do governador Renato Casagrande, da primeira-dama Virginia Casagrande, a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, a diretoria da Afecc e o deputado estadual Dr. Bruno Resende, que entregou à presidente da Afecc a lei de sua autoria, sancionada pelo governador, que reconhece a associação como utilidade pública.
A solenidade contou ainda com espetáculo de música e dança, diririgo por Marcelo Lages.
LOJA DO OUTUBRO ROSA NO SHOPPING VITÓRIA
Nesta quarta-feira (01º), a colunista Renata Rasseli e madrinha da campanha recebeu na Loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória. Toda a renda arrecadada com a venda da camiseta e produtos da loja serão revertidas para os projetos da Afecc, no combate ao câncer no ES. Passaram por lá, a primeira-dama Virginia Casagrande, a presidente da Afecc Marilucia Dalla, a vice-presidente da Afecc, Mariana Buaiz, e entusiastas da campanha.
