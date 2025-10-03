Ótica do ES promove encontro sobre uso de lente multifocal com estilo

A médica oftalmologista Karine Moyses, a diretora da Paris Ana Luiza Azevedo e a consultora de imagem Melyssa Viana: encontro intimista sobre moda, imagem e uso de óculos. Crédito: Lívia Marhi Bonatto
Saúde visual
Em clima leve e descontraído, Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, recebeu um seleto grupo de 20 clientes para um encontro intimista na Casa Chocolateria, em Santa Lúcia, nesta quarta-feira (01º). O evento contou com a presença da oftalmologista Dra. Karine Moyses, que falou sobre o uso prático das lentes multifocais, esclarecendo dúvidas e apresentando casos reais do consultório, e da consultora de imagem Melyssa Viana, que abordou o impacto da escolha certa das armações na imagem e estilo de cada mulher. A iniciativa faz parte do trabalho da marca em oferecer experiências personalizadas aos seus clientes — especialmente neste ano em que a Paris se prepara para celebrar seus 46 anos de tradição e inovação no mercado óptico capixaba.
NOITE DE VINHOS
O projeto “Vines – Uvas & Vinhos Finos Capixabas” foi lançado no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, no dia 30. O evento, iniciativa do Sebrae/ES e o Sistema Fecomércio-ES — Senac e Sesc, reuniu autoridades, entre essas o secretário de Estado do Turismo do ES, Victor da Silva Coelho, mais produtores do setor, representantes de instituições e imprensa. Na foto: Richardson Schmittel, Diretor Regional do Senac-ES, e Victor da Silva Coelho, Secretário de Estado do Turismo do ES. Crédito: Jefferson Rocio
Na Alemanha
O advogado Márcio Brotto participa de dois eventos internacionais na área alimentícia nos próximos dias, acompanhando de perto as tendências de internacionalização e as oportunidades para os clientes da Ene Inteligência Empresarial. Além de marcar presença no Swiss Coffee Dinner & Forum, ele estará na Anuga Trade Fair 2025, principal feira global do setor de alimentos e bebidas, que acontece de 4 a 8 de outubro, em Colônia, Alemanha. O evento reunirá dez feiras especializadas em um só lugar, apresentando as últimas tendências e inovações em áreas como alimentos finos e produtos orgânicos, reunindo empreendedores e empresários do segmento do mercado mundial.
Nos EUA
O engenheiro civil capixaba Sandro Pimentel Tovar, conhecido por sua experiência em fundações, com mais de 240 obras realizadas no Espírito Santo e em todo o Brasil, está ampliando sua atuação para o mercado internacional. Com foco atual nos Estados Unidos, Sandro leva suas habilidades em engenharia e sua paixão pelo setor de pedras ornamentais, destacando as riquezas naturais do ES no mercado americano. Entre seus projetos de grande visibilidade no Brasil estão a revitalização da área de lazer do Grand Parc Residencial e diversos shoppings na Grande Vitória.
Cris Loss está em Londres participando da Food Service Industry Expo, um dos maiores eventos na área de alimentos que reúne responsáveis por redes de fast-casual, QSR, entrega e restaurantes independentes, com foco em tecnologia, ferramentas e estratégias de crescimento. A capixaba apresenta aos visitantes as novidades da Açaí Natuzon Itália, uma das empresas do Grupo Lamoia, com indústria na região do Trento e operação focada em atender Europa, Ásia e Oriente Médico.
O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon/ES) trouxe Lucas Lima, conhecido como o Contador Revoltado, para uma noite de risos em torno dos dilemas enfrentados pelos profissionais contábeis, no último dia 30, no Sesc Glória. O evento marcou o lançamento do Seminário de Inovação e Empreendedorismo Contábil do Espírito Santo 2026 (SIECES 2026) e ainda contou com o Ringue da Gestão, uma troca intensa de ideias com Monica Porto, Fabiano Azevedo e Lucas Lima debatendo o que dá certo (ou não) na gestão de escritórios contábeis. Na foto: Dolores Zamperlini, Lucas Lima, Elido Emmerich, Fabiano Azevedo e Mônica Porto. Crédito: Cloves Louzada
Corrida à beira-mar
As belezas da costa que margeia a Serra poderão ser contempladas pelos participantes da Meia Maratona dos Reis Magos, que sai de Bicanga e vai até ao patrimônio histórico da Igreja de Reis Magos. No trajeto mais longo da corrida, com 21 km, os corredores poderão contemplar a luz do sol da manhã sobre as praias de Manguinhos e da Baleia, a orla de Jacaraípe, as falésias e o cais de Nova Almeida. Um incentivo e tanto para dar mais fôlego aos concorrentes. A prova, que será realizada no dia 19 de outubro, terá também uma opção de percurso mais rápido, de 5 km, para quem prefere distâncias mais curtas.
Debate
Entre os dias 15 e 18 de outubro, o Wish Hotel, em Salvador, será palco da Convenção Nacional AsBEA, que vai reunir profissionais de todo o país para discutir os rumos da arquitetura e do urbanismo diante das transformações aceleradas do setor. Entre os nomes confirmados está o arquiteto Heliomar Venâncio, presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Espírito Santo (AsBEA/ES), que participa do encontro como representante capixaba.
Referência
O Hospital de Olhos Vitória (HOV) celebra 48 anos de dedicação à saúde ocular. Fundado pelos médicos Cesar Ronaldo Vieira Gomes, Alcides Vianna Moraes e Anacleto Vieira Gomes, o HOV conta hoje com três unidades - Vitória, Serra e Vila Velha, e é o único hospital do Estado com atendimento de urgência oftalmológica 24 horas.
A empresária Silvana Araújo com a Gerente Atacado Open e Isy, Renata Perini e o Fashion Marketing da Open e Isy, Douglas Lima em Convenção do Grupo AMC Têxtil de Outono 2026 no luxuoso Copacabana Palace (RJ). Na próxima semana, 9 a 12 de outubro, Silvana marcará presença no Festival Nacional do Artesanato na Bahia, um evento que valoriza o fazer manual como expressão cultural, mas também como motor de desenvolvimento, de oportunidades e de transformação social.
