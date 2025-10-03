Ótica do ES promove encontro sobre uso de lente multifocal com estilo

Corrida à beira-mar

As belezas da costa que margeia a Serra poderão ser contempladas pelos participantes da Meia Maratona dos Reis Magos, que sai de Bicanga e vai até ao patrimônio histórico da Igreja de Reis Magos. No trajeto mais longo da corrida, com 21 km, os corredores poderão contemplar a luz do sol da manhã sobre as praias de Manguinhos e da Baleia, a orla de Jacaraípe, as falésias e o cais de Nova Almeida. Um incentivo e tanto para dar mais fôlego aos concorrentes. A prova, que será realizada no dia 19 de outubro, terá também uma opção de percurso mais rápido, de 5 km, para quem prefere distâncias mais curtas.