"Os próximos 5 anos serão de transformações profundas" , diz Silvio Meira

Encontro Ibef-ES
A frase de impacto do cientista e professor Silvio Meira "Os próximos cinco anos trarão transformações profundas para as quais talvez ainda não estejamos preparados" resumiu o espírito do Encontro IBEF-ES, realizado em Vitória, nesta terça-feira (30). O evento reuniu executivos e lideranças para discutir desafios e oportunidades que moldam o presente e o futuro dos negócios. Os painéis reuniram grandes nomes do mercado. Rodrigo Ruggiero, da Vale, reforçou a importância da educação de base e dos cursos técnicos; Camilla Cinquetti destacou propósito, pertencimento e flexibilidade como fatores-chave para reter talentos; e Rodrigo Morais, da Falconi, apontou a universalização da informação como essencial para transformar realidades. Já a palestra magna de Silvio Meira foi um dos pontos altos, com reflexões sobre os “cisnes vermelhos”, eventos disruptivos que provocam rupturas irreversíveis nos modelos de negócios.
ALMOÇO
Nesta terça-feira (30), foi oficialmente lançada a parceria entre o Vive Le Vin, empreendimento de luxo da Invite Inc. em Pedra Azul, e o Restaurante Aleixo, ícone da gastronomia capixaba. Com uma das maiores cartas de vinhos do Espírito Santo e reconhecido pela excelência em harmonizações e pela alta cozinha internacional, o Aleixo levará sua assinatura para o cenário exclusivo das Montanhas Capixabas. Na foto: Cecília Zon e Leonardo Freitas. Crédito: Arthur Louzada
Livro
A advogada Lígia Kunzendorf Mafra lança nesta quinta-feira (02) o livro “Presunção de Inocência na Era Digital. O Coliseu Contemporâneo e os Algoritmos de Exceção”. O evento acontece às 18h, na Casa OAB, em Vitória, e reunirá nomes do Direito e da sociedade para prestigiar a autora. Na obra a advogada traz à tona reflexões sobre como as tecnologias afetam direitos fundamentais em um cenário cada vez mais marcado pelo impacto dos algoritmos.
Outubro Rosa
O advogado especialista em Magistério Público, Amarildo Santos, à frente do escritório Amarildo Advogados Associados, realiza no próximo dia 06, às 18h, um ensaio fotográfico com sua equipe em apoio à campanha Outubro Rosa. A ação contará com camisas personalizadas e um lanche de confraternização.
IA para corretores
Nesta quinta-feira (02), a partir das 8h30, no Cinemark Vitória, a Nazca promove o lançamento da Iza, sua própria Inteligência Artificial exclusiva para corretores de imóveis. “O grande diferencial é que a ferramenta foi desenvolvida pela incorporadora, totalmente codificada e personalizada para atender às necessidades dos profissionais do setor, fortalecendo ainda mais a conexão entre tecnologia e mercado imobiliário”, conta a gerente de marketing da Nazca, Viviane Albani.
Educação ambiental
A Aegea ES lançou o Programa de Educação Ambiental em Saneamento (PEAS) na Serra. O programa vai beneficiar mais seis pessoas diretamente e alcançar indiretamente mais de 30 mil moradores de bairros da cidade ao longo deste ano. A iniciativa inclui palestras, treinamentos, visitas a estações de tratamento, blitz comunitárias e orientações em bares, restaurantes e residências, reforçando o compromisso da concessionária com saúde, qualidade de vida e preservação ambiental.
ALMOÇO 2
Bia Delmaestro e Augusto Pacheco: apresentação do novo menu do Caçarola Bistrot, no Barro Vermelho, na terça-feira (30). Crédito: Renata Rasseli
Moda
Martha Paiva convida para o lançamento da coleção Florescer, que exibe o frescor do verão em cores suaves, tecidos leves e detalhes que transformam cada produção, nesta quinta-feira (02), às 10h, na Stampa. O evento contará ainda com a participação da designer de joias Adriana Delmaestro, que apresentará suas criações autorais com exclusividade. A decoração ficará a cargo de Bruna Medeiros.
Festa da Polenta
Entre os dias 03 e 12 de outubro, o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante, será palco da 47ª Festa da Polenta. O evento, considerado a maior manifestação da cultura ítalo-brasileira, terá como tema “La Nostra Storia”, resgatando memórias das primeiras edições e valorizando a tradição que tornou a festa referência nacional em gastronomia, cultura e voluntariado.
LANÇAMENTO
A coordenadora key account da Sáflio, Fernanda Braz, entre o casal Isabela e Evaldo Heiderich: novidades do mundo óptico no Shopping Vitória. Crédito: Diego Morales
Nova websérie
Com 23 praias e reconhecida como a Capital Capixaba da Moqueca, Anchieta é a grande protagonista da websérie “O Som do Lugar”, que já começou a ser disponibilizada no canal do cantor capixaba Douglas Lopes no YouTube. Nos seis episódios da atração, o artista aparece interpretando suas canções em diferentes lugares do município. São eles: Ponte Cônego Barros, Mercado Municipal, Praia do Marvila, Praia da Guanabara, Praia da Boca da Baleia e Santuário Nacional de São José de Anchieta, construído no século 16 e um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil.
FÓRUM
O 1º Fórum de Juízas Leigas e Juízes Leigos do Estado do Espírito Santo – FOJULES, o primeiro fórum do país dedicado à categoria,foi realizado no novo Auditório da EMES, no Fórum Criminal de Vitória, no dia 26 de setembro Além de marcar um importante espaço de aprendizado, integração, reconhecimento e reflexão, o evento coincidiu com a celebração dos 30 anos da Lei 9.099/95, marco fundamental dos Juizados Especiais. Crédito: Divulgação
