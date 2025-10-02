"Os próximos 5 anos serão de transformações profundas" , diz Silvio Meira

A frase de impacto do cientista e professor Silvio Meira "Os próximos cinco anos trarão transformações profundas para as quais talvez ainda não estejamos preparados" resumiu o espírito do Encontro IBEF-ES, realizado em Vitória, nesta terça-feira (30). O evento reuniu executivos e lideranças para discutir desafios e oportunidades que moldam o presente e o futuro dos negócios. Os painéis reuniram grandes nomes do mercado. Rodrigo Ruggiero, da Vale, reforçou a importância da educação de base e dos cursos técnicos; Camilla Cinquetti destacou propósito, pertencimento e flexibilidade como fatores-chave para reter talentos; e Rodrigo Morais, da Falconi, apontou a universalização da informação como essencial para transformar realidades. Já a palestra magna de Silvio Meira foi um dos pontos altos, com reflexões sobre os “cisnes vermelhos”, eventos disruptivos que provocam rupturas irreversíveis nos modelos de negócios.