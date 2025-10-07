Juliana Ferrari celebra 50 anos com festa na Bacutia em Guarapari

conselheiros

O reitor da FAESA, professor Alexandre Theodoro, assumiu como titular, e a pró-reitora, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, como suplente, no Conselho de Liderança do ES 500 Anos. A posse dos novos membros foi realizada na tarde do dia 30, no auditório da Amunes. Eles irão compor o colegiado no biênio 2025-2027, instância responsável por deliberar sobre diretrizes e estratégias de desenvolvimento do Estado, assegurando a visão de longo prazo e os legados do Plano ES 500 Anos. A ocasião reuniu autoridades políticas estaduais e municipais, representantes de secretarias, empresas e membros da sociedade civil. Na foto: o reitor da Faesa, professor Alexandre Theodoro e a pró-reitora Carla Letícia Alvarenga Leite.