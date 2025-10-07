  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Juliana Ferrari celebra 50 anos com festa na Bacutia em Guarapari

Vitória
Publicado em 07/10/2025 às 04h00
Juliana Ferrari

Juliana Ferrari celebrou seus 50 anos com um look Regina Pagani. O bolo foi assinado pela cake designer Juliana Marculano. Crédito: Cacá Lima

Viva, Juliana!

Querida de RR, Juliana Ferrari celebrou 50 primaveras no sábado (04), em sua casa de praia, no Condomínio Alto da Bacutia, em Guarapari. Recebeu a família e amigos ao lado do marido Arnaldinho Pagani e dos filhos Rena e Vitor. O DJ De Prá ferveu a pista e a cake designer Juliana Marculano assinou o bolo do aniversário. Veja as fotos e vídeo de Cacá Lima!

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Cacá Lima e a mãe Beatriz Abreu Lima

O aniversariante Cacá Lima e a mãe Beatriz Abreu Lima: tarde de parabéns pra você, na Praia do Canto. Crédito: Bruno Lira

Em Belo Horizonte

Os advogados Paloma Vallory, Caio Vairo e Marcílio Albuquerque, do Ferreira Borges Advogados, participam no próximo dia 18, em Belo Horizonte, de um encontro promovido pela AGECEF/BH e pela APCEF/MG, voltado aos empregados da Caixa Econômica Federal. Em pauta, temas que têm movimentado o meio jurídico e sindical, como as mudanças nas premiações, o adicional de transferência e o desvio funcional. A presença do trio reforça a atuação do escritório em discussões trabalhistas de alcance nacional.

Pedro Benevides, diretor comercial da Vports, e Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV). Divulgação
Na europa

Pedro Benevides, diretor comercial da Vports, e Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) em missão internacional na Suíça e Alemanha, em busca de novos mercados para o café capixaba na Europa. “Estamos preparados para conectar o café do Espírito Santo aos mercados internacionais com eficiência, agilidade e segurança. Nossa trajetória é marcada pela busca constante de soluções de alta performance, criando um ambiente propício para negócios e crescimento”, afirma Benevides.

FESTA

Marianne Assbu e DJ Larissa Tantan

Marianne Assbu e DJ Larissa Tantan: celebrando Cacá Lima!. Crédito: Bruno Lira

O reitor da FAESA, professor Alexandre Theodoro, assumiu como titular, e a pró-reitora, professora Carla Letícia Alvarenga Leite. Divulgação
conselheiros

O reitor da FAESA, professor Alexandre Theodoro, assumiu como titular, e a pró-reitora, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, como suplente, no Conselho de Liderança do ES 500 Anos. A posse dos novos membros foi realizada na tarde do dia 30, no auditório da Amunes. Eles irão compor o colegiado no biênio 2025-2027, instância responsável por deliberar sobre diretrizes e estratégias de desenvolvimento do Estado, assegurando a visão de longo prazo e os legados do Plano ES 500 Anos. A ocasião reuniu autoridades políticas estaduais e municipais, representantes de secretarias, empresas e membros da sociedade civil. Na foto: o reitor da Faesa, professor Alexandre Theodoro e a pró-reitora Carla Letícia Alvarenga Leite.

Veja também

Renata Rasseli entrevista Valdecir Torezani
"O que a gente vai levar daqui é a alegria", diz o empresário Valdecir Torezani
Leandro Spadetto, Sheila Basílio, Roberta Drummond e Tônia Lima
Roberta Drummond recebe arquitetos e designers para almoço em Vitória
Marcela Souto, Sabrina e Martha Paiva e Carmen Dolores
Martha Paiva lança nova coleção com desfile e brunch em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível