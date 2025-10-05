  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

"O que a gente vai levar daqui é alegria", diz o empresário Valdecir Torezani

Vitória
Publicado em 05/10/2025 às 04h00
Renata Rasseli entrevista Valdecir Torezani

Renata Rasseli entrevista Valdecir Torezani. Crédito: Vitor Jubini

O empresário Valdecir Torezani (72) fez muita coisa antes de chegar ao mercado imobiliário. Nascido em Boa Esperança, chegou em Vitória em 1969, onde começou a trabalhar muito cedo, aos 16 anos. Foi vendedor de picolé e enciclopédia Barsa, distribuidor de panfletos, arrumador de estoques, entregador, datilógrafo, cobrador e até DJ. Em 1970, começou na área de imóveis e em 1975, há exatos 50 anos, fundou a Imobiliária e Construtora Valdecir Torezani Ltda, também chamada de Imobiliária Universal. E de lá pra cá, não parou mais de colecionar clientes. "Fizemos um balanço recentemente. Cerca de 85 mil clientes já compraram um lote com a Imobiliária Torezani", conta. 

Convidado deste domingo (05) do quadro RR Entrevista, Valdecir é o corretor número 65 do ES e, de longe,  o mais "festeiro" do Estado.  Casado com a Geisa, é pai de Júnior Torezani, Miguel e Mirela. "É só alegria. O que a gente vai levar dessa vida são os momentos felizes". 

Sua empresa, que ganhou fama em Cariacica,  é reconhecida com constância pelo público e por premiações locais. A imobiliária é a campeã de Recall de Marcas há muitos anos. 

Valdecir Torezani em grandes momentos

Valdecir e Geisi Torezani
Valdecir e Geisi Torezani. Cacá Lima
Bruno Colodetti, Valdecir Torezani e Nilton de Souza
Bruno Colodetti, Valdecir Torezani e Nilton de Souza. Cloves Louzada
Valdecir e Geise Torezani, a aniversariante Mirela e o irmão Miguel
Valdecir e Geise Torezani, a aniversariante Mirela e o irmão Miguel. Cloves Louzada
Hora do parabéns pra você de Valdecir Torezani
Hora do parabéns pra você de Valdecir Torezani. Cloves Louzada
Valdecir Torezani
Valdecir Torezani. Cloves Louzada
Valdecir Torezani e Geisiani Torezani -Universal-
Valdecir Torezani e Geisiani Torezani -Universal-. Arthur e Clovis Louzada
Valdecir Torezani e Geise Torezani
Valdecir Torezani e Geise Torezani. KD Imagem
Valdecir Torezani e o filho Junior Torezani
Valdecir Torezani e o filho Junior Torezani. KD Imagem
Valdecir Torezani e Geise Torezani
Valdecir Torezani e Geise Torezani. KD Imagem
Valdecir Torezani e Geise Torezani
Valdecir Torezani e Geise Torezani. KD Imagem
Valdecir Torezani e Geise Torezani
Valdecir Torezani e Geise Torezani. KD Imagem
Valdecir Torezani e Geise e os filhos Miguel e Mirella
Valdecir Torezani e Geise e os filhos Miguel e Mirella. KD Imagem
Valdecir Torezani
Valdecir Torezani. Monica Zorzanelli
Valdecir e Geise Torezani
Valdecir e Geise Torezani. Mônica Zorzanelli
Casamento de Geise e Valdecir Torezani
Casamento de Geise e Valdecir Torezani. Mônica Zorzanelli
Casamento de Geise e Valdecir Torezani
Casamento de Geise e Valdecir Torezani. Mônica Zorzanelli
Valdecir e Geisi Torezani e Jackson Lima
Valdecir e Geisi Torezani e Jackson Lima. Mônica Zorzanelli
Daton Perim, Valdecir Torezani, Geisi Torezani e Eliane Perim
Daton Perim, Valdecir Torezani, Geisi Torezani e Eliane Perim. Mônica Zorzanelli
Valdecir e Geise Torezani
Valdecir e Geise Torezani. Mônica Zorzanelli
ldo Steffen recebeu o amigo Valdeci Torezani no último domingo, na Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos
ldo Steffen recebeu o amigo Valdecir Torezani no último domingo, na Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos. Cloves Louzada
Valdecir Torezani e os filhos Miguel e Mirela
Valdecir Torezani e os filhos Miguel e Mirela. Mônica Zorzanelli
Valdecir e Geise Torezani (Imobiliária Universal)
Valdecir e Geise Torezani (Imobiliária Universal). Cacá Lima
O aniversariante Valdecir Torezani, Geise e os filhos Miguel e Mirela
O aniversariante Valdecir Torezani, Geise e os filhos Miguel e Mirela. Mônica Zorzanelli
Arnaldinho Borgo e Valdecir Torezani
Arnaldinho Borgo e Valdecir Torezani. Mônica Zorzanelli
Bolo de aniversário de Valdecir Torezani
Bolo de aniversário de Valdecir Torezani. Mônica Zorzanelli
Valdecir Torezani e José Luiz Kfuri
Valdecir Torezani e José Luiz Kfuri. Mônica Zorzanelli
Valdecir Torezani, Juarez Gustavo Soares e Marcelo Murad
Valdecir Torezani, Juarez Gustavo Soares e Marcelo Murad. Mônica Zorzanelli
Valdecir Torezani (Imobiliária Universal)
Valdecir Torezani (Imobiliária Universal). Mônica Zorzanelli
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal). Mônica Zorzanelli
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)
Valdecir Torezani (Universal)

Veja também

Renata Rasseli entrevista Rodrigo Barbosa
"Meu hobby é trabalhar, eu me divirto", diz o empresário Rodrigo Barbosa
RR Entrevista o Governador Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia Casagrande
Os bastidores do "Sextou, mas não sextarei" do governador Casagrande
Renata Rasseli entrevista Wesley Telles e Bruna Dornellas
"Somos capixabas e agora do mundo", dizem Wesley Telles e Bruna Dornellas

A Gazeta integra o

Saiba mais
Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível