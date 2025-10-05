"O que a gente vai levar daqui é alegria", diz o empresário Valdecir Torezani

Renata Rasseli entrevista Valdecir Torezani. Crédito: Vitor Jubini
O empresário Valdecir Torezani (72) fez muita coisa antes de chegar ao mercado imobiliário. Nascido em Boa Esperança, chegou em Vitória em 1969, onde começou a trabalhar muito cedo, aos 16 anos. Foi vendedor de picolé e enciclopédia Barsa, distribuidor de panfletos, arrumador de estoques, entregador, datilógrafo, cobrador e até DJ. Em 1970, começou na área de imóveis e em 1975, há exatos 50 anos, fundou a Imobiliária e Construtora Valdecir Torezani Ltda, também chamada de Imobiliária Universal. E de lá pra cá, não parou mais de colecionar clientes. "Fizemos um balanço recentemente. Cerca de 85 mil clientes já compraram um lote com a Imobiliária Torezani", conta.
Convidado deste domingo (05) do quadro RR Entrevista, Valdecir é o corretor número 65 do ES e, de longe, o mais "festeiro" do Estado. Casado com a Geisa, é pai de Júnior Torezani, Miguel e Mirela. "É só alegria. O que a gente vai levar dessa vida são os momentos felizes".
Sua empresa, que ganhou fama em Cariacica, é reconhecida com constância pelo público e por premiações locais. A imobiliária é a campeã de Recall de Marcas há muitos anos.
Valdecir Torezani em grandes momentos
