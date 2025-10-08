Veja como foi o show da cantora Ana Carolina em Vitória

A cantora Ana Carolina apresentou a turnê 25 Anas”, na sexta-feira (03),no Espaço Patrick Ribeiro. Crédito: Cloves Louzada
25 Anas
A cantora Ana Carolina celebra seus 25 anos de carreira com a turnê “25 Anas”, que lotou o Espaço Patrick Ribeiro, na sexta-feira (03). O espetáculo é uma jornada pela carreira da artista, combinando seus grandes sucessos com as canções autorais de seu novo EP, “Ainda Já”. A apresentação é dividida em cinco atos temáticos, que contam a história da cantora de forma quase cinematográfica, proporcionando ao público uma viagem entre o passado e o presente. Veja as fotos de Cloves Louzada.
TEATRO
Karla Ferreira Pinto e Marcelo Lages: na plateia espetáculo Romeu e Julieta - O Ballet, neste final de semana, no Teatro Pignaton, em Vitória. A clássica obra de William Shakespeare ganha uma versão ousada, sensorial e apaixonante pelo BALES - Balé do Espírito Santo, sob direção de Marcelo Lages. Crédito: Mônica Zorzanelli
Em São Paulo
O advogado Luiz Cláudio Allemand cumpre importante agenda de eventos em São Paulo. No dia 7 (hoje), participa, presencialmente, do 1º Seminário Judiciário e Sociedade, realizado pelo Departamento Jurídico do Ciesp, na sede da FIESP, para debater a judicialização no Brasil, o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) com a presença do Ministro Luís Roberto Barroso que será um dos expositores. Nos dias 8 e 9, Allemand participará do concorrido evento Horasis Global Meetting, onde falará sobre “Mercado e democracia: amigos ou inimigos” na 10ª edição do Horasis Global Meeting.
Parabéns pra você!
Ana Clark convida para celebração do seu aniversário, na terça-feira (14), no El Gitano, na Curva da Jurema
Encontro fashion
As empresárias Dora e Laura Daher convidam para um encontro fashion nesta quarta-feira (08) com o lançamento exclusivo da coleção primavera-verão da 613, marca mineira reconhecida por unir a sofisticação da alfaiataria à modernidade e ao bom gosto. A estilista da marca, Letícia Lorentz, é quem apresentará as principais tendências da estação em uma tarde dedicada ao styling e às novidades. O evento contará também com a presença do sócio Guilherme Scofield.
Conexão
Os gestores de investimentos e sócios da Conecta Invest, Michele Mega e Victor Cardarello promovem o encontro exclusivo a investidores e parceiros nesta quinta-feira (9), no Coco Bambu da Praia do Canto, em Vitória. Entre os convidados, estarão três diretores do Grupo ICA, a CEO Mayanna Lyra, a Diretora de Operações Jullyanne Lyra e o Diretor de Produto Flávio Lyra.
A designer Alice Mendes lança a coleção "Lago dos Cisne", com joias em ouro e gemas preciosas, inspiradas no belíssimo ballet de Tchaikovsky, nesta quinta-feira (09), na galeria Olhares, de Ivan Coelho. Quem estrela a campanha a bailarina Priscila Lages.
FESTA DA POLENTA
O presidente da Associação da Festa da Polenta (Afepol), Tarcísio Caliman, Mafalda Caliman, e o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Júnior Abreu, na abertura 47ª Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante . Crédito: Kebim Tamanin
Caminhada e corrida ...
A administradora de benefícios Mediatorie marca presença no Circuito Vitória 2025, caminhada e corrida promovidas pela Unimed, que acontece no próximo domingo (12), na Praia de Camburi, em Vitória. Parceira da Unimed Vitória, a Mediatorie coloca sua equipe nas ruas para incentivar a mudança de hábitos e reforçar a importância do cuidado com a saúde e com o bem-estar. A administradora estará presente na entrega dos kits, no sábado (11), e durante a corrida, no domingo (12). No sábado haverá um stand com realização de bioimpedância gratuita e, no dia do evento, os atletas poderão receber dicas de ergonomia e massagens nos pés.
... para qualidade de vida
O evento reunirá, pela primeira vez, todas as singulares do Sistema Unimed no Espírito Santo: Unimed Vitória, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba, Unimed Piraqueaçu e Unimed Sul Capixaba. O circuito contará com um percurso de 2 km de caminhada e 7 km de corrida, ambos passando por um dos cartões-postais mais encantadores da capital capixaba: a orla da Praia de Camburi. Há 46 anos, a Unimed promove iniciativas que incentivam o bem-estar, o esporte e a qualidade de vida, reunindo milhares de pessoas que acreditam que cuidar da saúde também pode ser um momento de celebração e alegria. O Circuito Vitória vai reunir atletas e amadores em uma manhã que une esporte, lazer e qualidade de vida. Neste ano, o evento promete ser ainda mais especial, oferecendo experiências para todos os perfis de participantes. Enquanto os corredores encaram o desafio dos 7 km, os caminhantes poderão desfrutar de um percurso leve e acolhedor de 2 km, ideal para quem deseja aproveitar o amanhecer em movimento, junto da família e dos amigos.
ALMOÇO
Os empresários Fernando Barcelos Junior, Pedro Antônio Bolsanello e Rafael Rigo, sócios da Recanto Construtora, reuniram colaboradores, parceiros e amigos na última sexta-feira (4), no restaurante Coco Bambu, em Vila Velha, para celebrar os seis anos de trajetória da empresa. E os motivos para comemorar são muitos: em apenas seis anos, a Recanto já contabiliza dez empreendimentos entregues e seis em andamento, além de uma agenda promissora para os próximos anos, todos voltados ao programa Minha Casa Minha Vida, com atuação na Grande Vitória e também no interior do Espírito Santo. Crédito: Divulgação
