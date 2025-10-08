Veja como foi o show da cantora Ana Carolina em Vitória

... para qualidade de vida

O evento reunirá, pela primeira vez, todas as singulares do Sistema Unimed no Espírito Santo: Unimed Vitória, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba, Unimed Piraqueaçu e Unimed Sul Capixaba. O circuito contará com um percurso de 2 km de caminhada e 7 km de corrida, ambos passando por um dos cartões-postais mais encantadores da capital capixaba: a orla da Praia de Camburi. Há 46 anos, a Unimed promove iniciativas que incentivam o bem-estar, o esporte e a qualidade de vida, reunindo milhares de pessoas que acreditam que cuidar da saúde também pode ser um momento de celebração e alegria. O Circuito Vitória vai reunir atletas e amadores em uma manhã que une esporte, lazer e qualidade de vida. Neste ano, o evento promete ser ainda mais especial, oferecendo experiências para todos os perfis de participantes. Enquanto os corredores encaram o desafio dos 7 km, os caminhantes poderão desfrutar de um percurso leve e acolhedor de 2 km, ideal para quem deseja aproveitar o amanhecer em movimento, junto da família e dos amigos.